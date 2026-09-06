Lorenzo Amatucci protagonista in Spagna: quattro gare da titolare, Italia ancora distratta coi giovani

Lorenzo Amatucci sta vivendo in Spagna ciò che in Italia non gli è stato concesso: continuità, fiducia e responsabilità. Quattro partite su quattro con il Deportivo La Coruña, sempre per tutti i novanta minuti, un assist di altissima qualità e una crescita che appare evidente settimana dopo settimana. Il classe 2004, ceduto dalla Fiorentina a titolo definitivo durante l’estate, è diventato in pochissimo tempo un punto fermo della mediana galiziana.

Un dato che dovrebbe far riflettere il calcio italiano, troppo spesso incapace di trattenere o valorizzare i propri giovani migliori, costretti a cercare all’estero ciò che non trovano in Serie A.

Un profilo moderno che l’Italia non ha saputo trattenere

Amatucci è un regista difensivo dotato di personalità, visione di gioco e ottima pulizia tecnica. Cresciuto nella Primavera della Fiorentina, si era imposto come uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile viola, guadagnandosi convocazioni in prima squadra e un ruolo stabile nelle Nazionali giovanili italiane.

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Negli ultimi anni ha maturato esperienza in prestito alla Ternana, alla Salernitana e al Las Palmas, mostrando una crescita costante e una capacità rara di adattarsi a contesti diversi. Nonostante questo percorso, la Fiorentina ha scelto di cederlo definitivamente, rinunciando a un talento che oggi sta dimostrando di avere qualità da calcio internazionale.

Il Deportivo, il palcoscenico ideale per la maturazione

La nuova avventura in Spagna rappresenta per Amatucci un contesto perfetto: un campionato tecnico, tattico, che valorizza i giocatori intelligenti e capaci di leggere le situazioni. Al Deportivo, il centrocampista italiano ha trovato spazio, fiducia e un ruolo centrale nella costruzione del gioco.

La società galiziana crede fortemente nel suo potenziale e nel suo futuro, tanto da lasciargli già tanto spazio.

Una riflessione sul sistema italiano

Il caso Amatucci è l’ennesimo segnale di un problema strutturale: l’Italia continua a perdere talenti che altrove diventano protagonisti. Mentre in Serie A si fatica a concedere minuti ai giovani, in Spagna un classe 2004 italiano diventa titolare inamovibile dopo poche settimane.