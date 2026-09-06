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Pagelle Juventus Milan: Cissé spacca la partita, Gatti la riprende, steccano le punte. I VOTI
All’Allianz Stadium finisce in parità il big match della 3ª giornata di Serie A: il giovane rossonero apre le marcature, il difensore bianconero firma il pari
Termina 1-1 il big match tra Juventus e Milan valido per la 3ª giornata di Serie A. Una sfida non particolarmente spettacolare dal punto di vista tecnico, ma che nella ripresa ha regalato emozioni grazie ai gol di Cissé e del solito Federico Gatti, decisivo nei minuti finali.
La squadra di Luciano Spalletti parte meglio e nel primo tempo prova a prendere il controllo della partita. Il tecnico bianconero sorprende tutti schierando dal primo minuto il giovane talento Alajbegovic insieme a Nico Gonzalez, e le scelte sembrano dare subito risultati.
La Juventus infatti crea le occasioni più pericolose della prima frazione, impegnando Maignan con due conclusioni importanti firmate proprio da Nico Gonzalez e Conceiçao. Il Milan fatica invece a rendersi pericoloso dalle parti di Vicario, con Diego Moreira, preferito da Ruben Amorim a Chukwueze, protagonista di un avvio complicato.
Juventus-Milan, Cissé sblocca la partita ma Gatti risponde
Anche nella ripresa il copione sembra inizialmente favorevole ai bianconeri. La Juventus sfiora il vantaggio con Conceiçao, che in contropiede colpisce il palo con una potente conclusione di sinistro dalla distanza.
A sorpresa, però, è il Milan a passare avanti al minuto 69. Protagonista il giovane Cissé, autore di una giocata di grande qualità: controllo perfetto, sterzata e conclusione precisa nell’angolino per l’1-0 rossonero.
La rete scatena le proteste della Juventus per un contatto precedente tra De Winter e Kolo Muani, dal quale nasce l’azione del vantaggio milanista.
Gatti decisivo nel finale: Juventus e Milan si dividono la posta
Spalletti prova a cambiare l’inerzia della gara inserendo anche Woltemade, subito vicino al gol con una conclusione terminata però fuori dallo specchio.
Quando il successo del Milan sembra ormai vicino, arriva il pareggio della Juventus. Al tramonto della partita è ancora Gatti a risolvere la situazione: il difensore bianconero svetta di testa sul calcio piazzato battuto da Koopmeiners, supera Loftus-Cheek e firma il definitivo 1-1.
Un punto a testa per Juventus e Milan, protagoniste di una sfida equilibrata che ha premiato la capacità dei bianconeri di reagire fino all’ultimo minuto.
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JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario 6; Kalulu 6, Bremer 6, Lucumi 6, Celik 5,5 (89′ Gatti 7); Locatelli 5,5, Douglas Luiz 6 (76′ Woltemade 6); Conceicao 6,5 (89′ Zhegrova), Gonzalez 6,5 (65′ Koopmeiners 6), Alajbegovic 5,5 (65′ Boga 6); Kolo Muani 5. All. Spalletti
MILAN (3-4-2-1): Maignan 6,5; Gila 6,5 (88′ Terracciano sv), De Winter 6,5, Pavlovic 6; Moreira 5 (61′ Chukwueze 6,5), Musah 5,5, Modric 6 (82′ Jashari sv), Estupinan 6; Rabiot 5,5 (61′ Loftus-Cheek 5), Saelemaekers 5 (61′ Cisse 7); Ramos 5. All. Amorim