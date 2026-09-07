Juventus-Milan 1-1, la moviola dei quotidiani: dubbi sul gol di Cissé e proteste per Kolo Muani

L’arbitraggio di Mariani divide le valutazioni: il contatto De Winter-Kolo Muani nell’azione del vantaggio rossonero è l’episodio più discusso

La sfida tra Juventus e Milan, terminata con il risultato di 1-1 all’Allianz Stadium, lascia spazio anche alle valutazioni arbitrali. Il direttore di gara Mariani è stato protagonista di una prestazione giudicata in modo differente dai principali quotidiani sportivi italiani, soprattutto per l’episodio che ha portato al gol del vantaggio rossonero firmato da Cissé.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il contatto tra De Winter e Kolo Muani prima della rete del Milan è infatti il momento più analizzato della partita.

Juventus-Milan, il gol di Cissé sotto esame

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’arbitro avrebbe valutato correttamente alcuni episodi, ma restano dubbi sulla rete del Milan: al 68’ De Winter, nel tentativo di recuperare il pallone, sembra colpire il piede dell’attaccante francese della Juventus.

Il quotidiano sottolinea: «De Winter con il tacco schiaccia il piede destro di Kolo Muani, Mariani lo valuta regolare ma sembra fallo anche con questa soglia di punibilità alta. Il Var non interviene: decisione di campo».

Per la Gazzetta, dunque, la prestazione di Mariani è da 5,5, con la motivazione: «Va bene la soglia alta di punibilità, ma l’azione del gol del Milan sembra viziata da un fallo. Vede bene su Gila-Kolo».

Il Corriere dello Sport: voto 6 a Mariani

Il Corriere dello Sport assegna invece la sufficienza all’arbitro, pur evidenziando le difficoltà nella gestione del finale e dell’episodio chiave.

Il quotidiano spiega che il contatto tra De Winter e Kolo Muani è netto: «I replay evidenziano come il tacco di De Winter calpesti la punta del piede dell’attaccante francese bianconero, l’azione prosegue e arriva la rete di Cissè».

Secondo il giornale, il VAR avrebbe comunque scelto di non intervenire, lasciando una decisione destinata a generare discussioni.

Tuttosport: gol da annullare, Mariani insufficiente

Anche Tuttosport concentra l’attenzione sul gol del Milan, assegnando a Mariani il voto 5,5. Il quotidiano evidenzia come il vantaggio rossonero sia nato da un possibile fallo non sanzionato.

«Pestone del difensore che non tocca la palla, recuperata da Modric che avvia la manovra che porta al gol», si legge nell’analisi.

Tra gli altri episodi vengono segnalati il mancato cartellino giallo a Estupiñán per un fallo su Nico Gonzalez e la correttezza della decisione sul contatto tra Gila e Kolo Muani in area rossonera.

La direzione di Mariani lascia quindi opinioni contrastanti: il punto centrale resta il gol di Cissé, con i quotidiani divisi sulla scelta di convalidare la rete.