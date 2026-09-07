Hakim Ziyech al Botafogo: accordo vicino per l’ex Ajax e Chelsea, nuova sfida in Brasile

Il fantasista marocchino riparte dal Sudamerica dopo le esperienze con Wydad e Al-Duhail: pronto un contratto fino al 2028

Nuova avventura per Hakim Ziyech, pronto a ripartire dal Brasile con la maglia del Botafogo. L’attaccante marocchino, in possesso anche del passaporto olandese, ha raggiunto un accordo verbale con il club di Rio de Janeiro e attende soltanto gli ultimi passaggi burocratici prima di ufficializzare il trasferimento.

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Il classe 1993 era rimasto svincolato dopo le ultime esperienze con il Wydad Casablanca e l’Al-Duhail in Qatar. Per lui si prospetta un contratto fino al dicembre 2028, con il Botafogo che punta sulla sua qualità tecnica e sulla sua esperienza internazionale per rinforzare il reparto offensivo.

Ziyech-Botafogo, il marocchino prende il posto di Correa

L’arrivo di Ziyech rappresenta un colpo di grande fascino per il club brasiliano, che ha individuato nel fantasista il profilo ideale per aumentare talento e personalità in squadra.

Il marocchino andrà a sostituire Joaquin Correa, ex attaccante di Inter, Lazio e Sampdoria, tornato in Argentina per vestire la maglia dell’Estudiantes.

Al Botafogo Ziyech ritroverà anche alcuni protagonisti con un passato in Serie A: il terzino Alex Telles, ex Inter, il centrocampista Allan, ex Napoli e Udinese, e l’attaccante Arthur Cabral, ex Fiorentina.

Dal Chelsea al Mondiale con il Marocco: il curriculum di Ziyech

La carriera di Hakim Ziyech è stata caratterizzata da grandi palcoscenici. Dopo gli inizi nei Paesi Bassi con Heerenveen e Twente, il fantasista ha raggiunto la consacrazione con l’Ajax, diventando uno dei protagonisti della squadra semifinalista di Champions League 2018/19.

Successivamente il trasferimento al Chelsea, con cui ha conquistato la Champions League 2020/21, prima di diventare uno dei simboli del Marocco nella storica cavalcata al Mondiale 2022, chiuso dalla nazionale africana al quarto posto.

Botafogo, Ziyech vuole rilanciarsi

Il trasferimento in Brasile arriva dopo una fase della carriera in cui Ziyech cerca continuità e nuovi stimoli. Il giocatore aveva valutato con attenzione la destinazione, anche per alcune perplessità legate alle condizioni dei terreni di gioco brasiliani, ma il progetto del Botafogo lo ha convinto.

Mancino di grande qualità, capace di giocare da esterno offensivo o trequartista, Ziyech porta con sé visione di gioco, capacità nell’ultimo passaggio e un sinistro ancora decisivo. Il Botafogo punta sulla sua esperienza per tornare protagonista e aggiungere un leader tecnico alla propria rosa.