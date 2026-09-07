Belotti Modena, è fatta! Colpo incredibile per la Serie B, tutti i dettagli e quando è atteso in città per le visite mediche

Belotti Modena, accordo trovato per il trasferimento dell’attaccante da svincolato in Serie B. Tutti i dettagli
Il Modena mette a segno uno dei colpi più altisonanti e prestigiosi dell’intero panorama di Serie B. La società emiliana si appresta infatti ad abbracciare Andrea Belotti, pronto a sposare il progetto tecnico canarino per rinforzare in maniera determinante il proprio reparto d’attacco. L’esperto centravanti giungerà in città nella serata di oggi, lunedì 7 settembre, per poi sottoporsi nella giornata di domani ai test fisici ed alle consuete visite mediche di rito, passaggi propedeutici alla firma formale sul nuovo contratto. Lo riporta Sky.
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Dalla separazione con il Cagliari allo status di svincolato
L’operazione condotta con abilità dalla dirigenza modenese si concretizza a parametro zero. Il centravanti italiano arriva infatti da svincolato, essendo rimasto senza contratto in seguito alla separazione con il Cagliari avvenuta durante la finestra estiva. Nonostante diverse manifestazioni d’interesse giunte nelle ultime settimane da altre piazze del panorama calcistico italiano ed estero, il calciatore ha scelto di accettare la corte della società gialloblù, conquistato dalla bontà del progetto e dalla centralità del ruolo che andrà a ricoprire.
Esperienza, carisma e senso del gol al servizio dei canarini
L’innesto del “Gallo” garantisce un salto di qualità esponenziale alla rosa emiliana. Con un bagaglio tecnico ed umano caratterizzato da centinaia di presenze nel massimo campionato di Serie A e dal trionfo con la Nazionale italiana, il classe 1993 porta in dote un mix unico di aggressività, spirito di sacrificio e spiccato fiuto del gol. La sua presenza fornirà allo staff tecnico un punto di riferimento avanzato di livello assoluto, capace di fare reparto da solo, proteggere la palla ed alzare il baricentro dell’intera squadra nei momenti chiave delle partite.
Un segnale chiaro alle rivali per le posizioni di vertice
L’ingaggio dell’ex capitano del Torino ed ex bomber della Roma testimonia in modo inequivocabile le reali ambizioni del club in questo campionato cadetto. Inserire un profilo di tale caratura all’interno dell’organico lancia un messaggio fortissimo a tutte le dirette concorrenti per la promozione. Una volta completati i controlli clinici e formalizzato l’accordo, il centravanti si metterà subito a disposizione dell’allenatore per ritrovare la migliore forma fisica e bagnare quanto prima il proprio esordio ufficiale con la nuova maglia.