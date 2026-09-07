Olise lascerà il Bayern Monaco la prossima estate? L'ad Dreesen esce allo scoperto: «Fare promesse è complicato...». Fissato intanto un prezzo monstre!

L’amministratore delegato del Bayern Monaco, Dreesen, ha parlato così del futuro di Michael Olise. Le sue dichiarazioni

Il futuro di Michael Olise al Bayern Monaco torna al centro delle speculazioni di calciomercato in vista delle prossime stagioni. Il talento francese, sbarcato in Germania nell’estate del 2024 per una cifra vicina ai 55 milioni di euro, si è affermato come una delle stelle più brillanti dell’intero panorama calcistico europeo. Nonostante la sua indiscutibile centralità negli schemi della formazione bavarese, i vertici societari del club di Monaco di Baviera non hanno chiuso la porta a un suo ipotetico addio, riaccendendo l’interesse del Real Madrid e del presidente Florentino Perez.

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Le ammissioni dell’AD Jan-Christian Dreesen

Intervenuto ai microfoni dell’emittente tedesca Sport1, l’amministratore delegato del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, ha scelto di mantenere una posizione di grande prudenza in merito alla permanenza del calciatore. Alla domanda se il club sarà in grado di blindare il proprio gioiello, il dirigente ha risposto senza mezzi termini: “In questo settore, fare promesse è complicato. Se riusciremo a trattenerlo? Ne riparleremo la prossima estate“. Una frase che spalanca scenari imprevisti per la prossima sessione estiva.

Il retroscena sull’interesse del Real Madrid

Il numero uno della dirigenza bavarese ha poi fatto chiarezza sulle insistenti voci di mercato circolate durante la scorsa estate, che volevano le Merengues pronte a comporre una coppia d’attacco da sogno affiancando il francese al nuovo acquisto Yan Diomandé: “E’ assurdo dire che avevamo decine di proposte sul tavolo quest’estate. Non ne abbiamo ricevuta nessuna“. Nonostante la mancanza di offerte scritte nel recente passato, Dreesen ha poi speso parole di assoluta stima per il classe 2001: “E’ fondamentale per questa squadra, un mago in campo”.

La valutazione da 150 milioni e le ambizioni di Florentino Perez

Le aperture arrivate da Monaco hanno rinvigorito le speranze della dirigenza madrilena. Il Real Madrid continua infatti a considerare l’esterno un obiettivo primario per completare il proprio reparto offensivo. Oggi la valutazione di mercato del ventiquattrenne ha raggiunto e superato i 150 milioni di euro, una somma spaventosa che tuttavia non frena le ambizioni economiche del club spagnolo, pronto a pianificare un nuovo assalto a fine campionato.