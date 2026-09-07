Bologna, lavoro immediato dopo il pari col Sassuolo

Bologna, reazione immediata post Sassuolo: il tecnico dei rossoblù Tedesco prepara la sfida al Napoli con alcune novità

Il Bologna non si ferma. Dopo il 2‑2 ottenuto contro il Sassuolo, primo punto della stagione, la squadra di Domenico Tedesco – tecnico noto per l’intensità degli allenamenti e la cura maniacale dei dettagli – è tornata subito al lavoro a Casteldebole. La rimonta nel finale, firmata dagli attaccanti Roberto Piccoli e Artem Dovbyk, ha dato una scossa all’ambiente, ma il calendario non concede pause.

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Seduta di scarico e partitella con la Primavera

Nella giornata successiva alla gara, Tedesco ha programmato una seduta di scarico per i giocatori maggiormente impiegati contro i neroverdi, che hanno lavorato in palestra per recuperare energie dopo l’intenso match del Dall’Ara. Il resto del gruppo è sceso in campo per una partitella contro la Primavera, utile per mantenere ritmo e valutare le condizioni di chi ha giocato meno.

El Azzouzi e Orsolini ancora ai margini

Prosegue il lavoro personalizzato per Oussama El Azzouzi, centrocampista prezioso per equilibrio e dinamismo, e per Riccardo Orsolini, uno dei giocatori più tecnici della rosa. Entrambi hanno svolto allenamento differenziato e saranno monitorati nei prossimi giorni: Tedesco spera di recuperarli il prima possibile, consapevole del loro peso specifico nel sistema di gioco rossoblù.

Test durissimo al Maradona: arriva il Napoli di Allegri

Il Bologna deve già pensare al prossimo impegno: domenica alle 18:00 sarà di scena al Maradona contro il Napoli di Massimiliano Allegri, tecnico esperto e maestro della fase difensiva. Una trasferta complicata, che arriva in un momento in cui i rossoblù cercano continuità dopo aver raccolto il primo punto stagionale.

Tedesco vuole trasformare il pari col Sassuolo in un punto di svolta: il Bologna, infatti, era rimasto a zero punti dopo le prime due giornate contro Lazio e Atalanta. La sfida al Napoli diventa così un test di maturità, utile per capire se la squadra abbia davvero imboccato la strada giusta.

Obiettivo: continuità e primi tre punti

La missione è chiara: dare seguito alla reazione vista contro il Sassuolo e provare a conquistare i primi tre punti del campionato. Il lavoro a Casteldebole prosegue senza sosta, con Tedesco che spinge sulla concentrazione e sulla crescita mentale del gruppo.