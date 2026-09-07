Napoli, Allegri si interroga e viene interrogato: le ultime

Napoli, primi dubbi su Allegri e dello stesso Allegri: contro l’Arsenal può cambiare più di qualcosa

In casa Napoli iniziano ad emergere le prime perplessità, nonostante siamo soltanto alla terza giornata di campionato e a pochi giorni dall’esordio stagionale in Champions League contro l’Arsenal, campione d’Inghilterra e vicecampione d’Europa. Il ko in rimonta contro l’Inter di Cristian Chivu – maturato dopo il doppio vantaggio firmato dagli azzurri – ha acceso il dibattito sulle scelte di Massimiliano Allegri, tecnico noto per il suo approccio pragmatico ma spesso criticato per atteggiamenti troppo conservativi.

La sconfitta contro i nerazzurri è arrivata dopo il passo falso interno contro il Como di Cesc Fàbregas, capace di dominare per oltre un’ora al Maradona. Due risultati che hanno alimentato dubbi e discussioni, sia pubbliche sia interne allo spogliatoio.

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Critiche interne e pubbliche: Allegri punta il dito su alcuni giocatori

Secondo La Gazzetta dello Sport, Allegri avrebbe richiamato più di un calciatore nel chiuso dello spogliatoio, mentre non è mancato un riferimento pubblico ad Alisson Santos, esterno brasiliano dal grande talento ma ancora discontinuo: «Ho visto fare ad Alisson quattro stop con la suola e per quattro volte abbiamo perso il pallone. Bisogna migliorare, certi errori non vanno fatti».

Già dopo la sconfitta con il Como, Allegri aveva criticato la scarsa percezione del pericolo in fase difensiva, citando implicitamente l’errore di Frank Anguissa nel disimpegno che aveva portato al gol decisivo di Douvikas.

Possibili cambi in vista dell’Arsenal: Allegri pensa a modifiche

In vista della Champions e dei prossimi impegni di campionato, Allegri potrebbe cambiare diversi interpreti nel suo undici titolare. Le ipotesi più concrete riguardano:

La posizione di Alisson Santos è in bilico e il brasiliano potrebbe lasciare spazio a Noa Lang, già titolare contro il Como. Allegri valuta anche la gestione di Matteo Politano e Stanislav Lobotka, mentre sulla fascia sinistra resta aperto il duello tra Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera. Possibile panchina anche per Antonio Vergara, con il ritorno quasi certo di Kevin De Bruyne e Billy Gilmour. Da monitorare anche Sam Beukema, pronto a tornare dopo un’estate complicata. Assente invece Scott McTominay, che dovrà operarsi per risolvere una lieve aritmia cardiaca.

Dopo la sfida contro l’Arsenal, il Napoli affronterà il Bologna al Maradona il 13 settembre e la Fiorentina al Franchi il 20 settembre, due appuntamenti cruciali per ritrovare equilibrio e risultati prima della lunga sosta per le Nazionali.