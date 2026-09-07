Fiorentina, serve una scossa immediata: testa al Venezia

Fiorentina, tre sconfitte di fila e pressione alle stelle: adesso è Venezia diventa un crocevia fondamentale

La Fiorentina non ha tempo per fermarsi a riflettere. Dopo il terzo ko consecutivo in campionato, la squadra viola deve voltare pagina e preparare la delicatissima trasferta di Venezia, in programma venerdì sera allo stadio Penzo. Un appuntamento che arriva in un momento complicato e che segna il ritorno in panchina di Paolo Vanoli, tecnico esperto nella gestione dei gruppi e subentrato dopo l’esonero di Fabio Grosso.

Il punto sugli infortunati

Dopo la sconfitta interna contro il Torino, la squadra ha osservato una giornata di riposo prima di tornare oggi al lavoro al Viola Park. Le condizioni di Oulai, centrocampista ivoriano dinamico e prezioso nelle transizioni, restano da valutare con attenzione: il giocatore è stato costretto a lasciare il campo dopo meno di mezz’ora a causa di un problema muscolare al retto femorale. Gli esami strumentali in programma oggi serviranno a chiarire l’entità dell’infortunio, ma il poco tempo a disposizione rende difficile immaginare un suo recupero per la gara di Venezia.

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Arrivano invece segnali più incoraggianti per Dodò e Atta. Entrambi erano partiti dalla panchina contro il Torino per alcuni fastidi fisici. Atta, arrivato dall’Udinese e centrocampista dotato di grande corsa e inserimento, ha disputato tutto il secondo tempo andando anche vicino al gol. Dodò, terzino brasiliano di spinta e qualità, non è stato utilizzato ma sembra aver smaltito l’affaticamento che lo aveva limitato negli ultimi giorni.

Verso Venezia: una gara già decisiva

La trasferta di Venezia assume un peso specifico enorme. La Fiorentina deve interrompere la serie negativa e ritrovare fiducia, consapevole che un altro passo falso complicherebbe ulteriormente la situazione. Vanoli, che conosce bene l’ambiente e la rosa, dovrà intervenire subito sull’aspetto mentale e sulla solidità difensiva, due elementi che sono mancati nelle ultime uscite.

Il Venezia, squadra organizzata e molto intensa, rappresenta un avversario insidioso, soprattutto in casa. La Fiorentina dovrà presentarsi al Penzo con un atteggiamento diverso, più aggressivo e più convinto, cercando di sfruttare il talento dei suoi giocatori offensivi e la ritrovata disponibilità di alcuni elementi chiave.

La settimana di lavoro al Viola Park sarà fondamentale per capire quali scelte potrà fare Vanoli e quali giocatori saranno effettivamente disponibili per una partita che, pur essendo ancora a inizio stagione, ha già il sapore di un crocevia.



