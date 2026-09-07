Pagelle Cagliari Lecce: si sblocca Maldini, bene Mendy – VOTI

Cagliari, vittoria di carattere: Daniel Maldini decide il match di Serie A contro il Lecce all’Unipol Domus

Il Cagliari torna a vincere e lo fa con una prestazione solida, battendo il Lecce per 1‑0 all’Unipol Domus grazie al gol di Daniel Maldini, attaccante classe 2001 dotato di grande tecnica e capacità d’inserimento. La sua rete di testa al 30’ decide una gara equilibrata, nella quale i rossoblù hanno saputo colpire nel momento giusto e difendere con ordine nella ripresa.

Primo tempo: Maldini firma il vantaggio

La squadra di Fabio Pisacane parte con intensità, cercando subito profondità e ampiezza. Il Lecce prova invece a sfruttare le transizioni, affidandosi alla velocità dei suoi esterni. La prima vera occasione arriva al 23’, quando Elia Caprile, portiere attento e reattivo, devia in angolo una conclusione ravvicinata di Coulibaly.

Il momento chiave arriva al 30’: sul corner battuto da Fazzini, centrocampista di qualità e visione, Maldini anticipa tutti e supera Falcone con un colpo di testa preciso. Un gol che indirizza la partita e dà fiducia ai rossoblù.

Ripresa: Cagliari vicino al raddoppio, Lecce pericoloso nel finale

Il Lecce rientra in campo con maggiore aggressività, ma è il Cagliari a sfiorare il raddoppio: Mendy colpisce il palo dopo un assist illuminante di Maldini, confermando la sua crescita come attaccante fisico e generoso. Al 55’ Fazzini va vicino al gol con una conclusione che termina di poco a lato, mentre al 64’ Maldini sfiora la doppietta con una punizione che si stampa sull’incrocio dei pali.

Nel finale il Lecce aumenta la pressione, cercando il pareggio con insistenza. Il Cagliari però non rinuncia a ripartire e crea altre occasioni con Adopo, Sugamele e Fadera, trovando però sulla loro strada un Falcone sempre attento. L’ultima grande chance è dei giallorossi: Siebert tenta una rovesciata al 97’, ma Caprile e la difesa rossoblù mantengono inviolata la porta.

Una vittoria di concretezza

Il triplice fischio premia la maggiore lucidità del Cagliari nei momenti decisivi. Maldini, protagonista assoluto, firma un successo che può dare slancio alla squadra di Pisacane, capace di soffrire, ripartire e difendere con ordine contro un Lecce combattivo fino all’ultimo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



CAGLIARI – Caprile 6,5; Zé Pedro 6, Deiola 6 (C), Rodriguez 6+ (67′ Kofler 6), Obert 6+; Adopo 6,5, Winks 6,5, Romano 6,5; Fazzini 6,5 (60′ Felici 6 (74′ Sugamele 6,5)), Maldini 7,5 (67′ Fadera 6,5); Mendy 7 (74′ Gagliardini 6). Allenatore: Pisacane 7

LECCE – Falcone 6, Veiga 5,5, Gaspar 5, Siebert 5,5, Tiago Gabriel 5, Gallo 5,5, Coulibaly 6, Ngom 5, Fatah 5, Ilic 5, Maleh 5,5, Pierotti 5, Berisha s.v., Stulic 5,5, Monteiro 5, N’Dri 6. Allenatore: Di Francesco 5,5