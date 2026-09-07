Bozhinov dimesso dopo il malore in Juve Stabia‑Pisa

Paura rientrata per Bozhinov: dimesso dall’ospedale, il Pisa monitora le sue condizioni

Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di Rosen Bozhinov, giovane difensore classe 2005 del Pisa, protagonista suo malgrado dell’episodio che ha portato alla sospensione del match contro la Juve Stabia. Il club toscano ha comunicato ufficialmente che il calciatore è stato dimesso dalla struttura ospedaliera di Castellammare di Stabia, dove era stato trasferito domenica pomeriggio dopo il malore accusato in campo.

Il comunicato del Pisa e i prossimi accertamenti

In una nota diffusa nel pomeriggio, il Pisa ha confermato che Bozhinov rientrerà in serata in città, dove sarà monitorato dallo staff sanitario nerazzurro e si sottoporrà a ulteriori esami diagnostici.

Cosa è successo durante Juve Stabia‑Pisa

L’episodio si è verificato domenica 6 settembre, durante la sfida valida per la terza giornata di Serie B. Al 40’ del primo tempo Bozhinov si è accasciato improvvisamente a terra, generando attimi di grande apprensione. Immediata la reazione dei compagni e degli avversari, che hanno richiamato l’arbitro e favorito l’ingresso tempestivo dei soccorsi.

Il difensore non ha mai perso conoscenza, ma è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Secondo quanto emerso dai primi controlli, il malore sarebbe stato causato da una crisi di disidratazione, favorita dalle alte temperature registrate a Castellammare di Stabia nel corso della gara. Una condizione che, pur non presentando complicazioni gravi, ha richiesto un intervento immediato e un monitoraggio approfondito.

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COMUNICATO – “Il Pisa Sporting Club informa che il calciatore Rosen Bozhinov è stato dimesso nella giornata odierna dalla struttura ospedaliera di Castellammare di Stabia“.

“Rosen rientrerà in serata a Pisa dove continuerà ad essere monitorato dallo Staff Sanitario del Club e dove si sottoporrà ad ulteriori accertamenti diagnostici“.



