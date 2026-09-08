Como, debutto storico in Champions League: Fabregas punta sull’esperienza contro il Lipsia

Il club lariano si prepara alla prima gara europea della sua storia: una rosa giovane ma costruita per affrontare il palcoscenico internazionale

Il Como di Cesc Fabregas è pronto a vivere una notte destinata a entrare nella storia del club. Giovedì il Sinigaglia ospiterà il debutto assoluto dei lariani in Champions League contro il Lipsia, un appuntamento che arriva dopo una programmazione precisa della società: costruire una squadra giovane, ma con sufficiente esperienza internazionale per affrontare le grandi sfide europee.

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Nonostante la novità della competizione, il gruppo a disposizione di Fabregas non sarà composto esclusivamente da esordienti. Escludendo Caqueret, fuori dalla lista UEFA per i limiti regolamentari relativi ai giocatori italiani, sono infatti nove i calciatori della rosa ad aver già giocato in Champions League, per un totale di 91 presenze nella massima competizione europea.

Como, esperienza internazionale per affrontare la Champions League

Il mercato estivo è stato costruito proprio con questo obiettivo: aumentare la qualità della squadra senza perdere esperienza. Dopo gli addii dei veterani spagnoli Morata, Sergi Roberto e Moreno, il Como ha salutato giocatori che complessivamente avevano conquistato ben cinque Champions League.

Il nuovo punto di riferimento europeo della squadra è diventato Moise Kean, che vanta 24 presenze nella competizione. Alle sue spalle ci sono due nuovi acquisti importanti come Trevoh Chalobah e Vanderson Couto, rispettivamente con 17 e 15 gare in Champions League.

Anche il reparto portieri presenta profili abituati a certi livelli. Robert Sanchez arriva con otto presenze nella competizione maturate con il Chelsea, mentre Butez può contare su cinque partite disputate con l’Anversa. Una doppia soluzione voluta da Fabregas per gestire il calendario intenso tra campionato ed Europa.

Fabregas e la Champions League: una sfida personale

Per Cesc Fabregas la Champions rappresenta una competizione dal sapore particolare. L’ex centrocampista l’ha disputata per 13 stagioni con le maglie di Arsenal, Barcellona e Chelsea, collezionando oltre cento presenze, ma senza mai riuscire a conquistare il trofeo.

Il tecnico del Como ha quindi una motivazione ulteriore per affrontare questa nuova avventura da allenatore. Dopo un girone complicato che vedrà i lariani affrontare anche avversari come PSG e Barcellona, sarà fondamentale partire con il piede giusto contro il Lipsia.

Como-Lipsia, Fabregas punta sui veterani

Contro i tedeschi è probabile che Fabregas scelga gran parte degli uomini con maggiore esperienza europea. Chalobah e Couto sembrano destinati a partire titolari, mentre in attacco Kean si giocherà una maglia con Douvikas.

L’unico reparto privo di veri specialisti della Champions resta il centrocampo, dove soltanto Perrone ha respirato l’atmosfera della competizione, pur senza scendere in campo con il Manchester City nella stagione del trionfo europeo del 2023.

Per il Como sarà una notte speciale, ma la squadra di Fabregas vuole dimostrare di non essere arrivata in Champions soltanto per partecipare.

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