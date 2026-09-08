Adrian Cannavaro, primo gol tra i professionisti: il difensore del Novara decide contro il Renate – Calcio News 24

Il classe 2004 firma la prima rete in carriera dopo 47 presenze: il figlio di Paolo e nipote di Fabio si prende la scena in Serie C

Una serata speciale per Adrian Cannavaro, protagonista del successo del Novara contro il Renate e autore del suo primo gol tra i professionisti. Il difensore classe 2004, dopo oltre due anni e mezzo con la maglia della formazione piemontese, ha trovato la gioia personale in una partita terminata 2-1 per gli azzurri.

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Cannavaro, arrivato al Novara nel gennaio 2024 dopo l’esperienza nel settore giovanile del Sassuolo, ha sbloccato il match con una giocata da vero attaccante più che da centrale difensivo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il numero 28 ha controllato il pallone resistendo alla pressione di un avversario e poi ha trovato la conclusione vincente alle spalle del portiere Avella, firmando il momentaneo vantaggio.

Una rete dal significato particolare per un giocatore che porta un cognome importante nel mondo del calcio. Adrian Cannavaro è infatti figlio di Paolo Cannavaro, ex difensore di Napoli e Sassuolo, e nipote di Fabio Cannavaro, campione del mondo nel 2006 e Pallone d’Oro nello stesso anno.

Novara, Cannavaro conquista spazio dopo un’estate di dubbi

Il primo gol tra i professionisti è arrivato dopo un percorso fatto di crescita e continuità. Cannavaro ha raggiunto quota 47 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia Serie C, dimostrando di essere diventato una pedina importante per il Novara.

Durante l’estate il suo futuro sembrava però lontano dal club piemontese. Il contratto in scadenza a fine stagione e l’interesse del Forlì avevano alimentato le possibilità di una cessione, ma alla fine il trasferimento non si è concretizzato.

Il difensore ha così continuato la propria avventura al Novara, riuscendo a sfruttare al meglio le opportunità ricevute. Nelle ultime due partite ha infatti sostituito il nuovo acquisto Lorenzo Moretti, offrendo prestazioni positive e completando il suo momento di crescita con il primo gol in carriera.

Cannavaro, il gol può cambiare la stagione

La rete contro il Renate potrebbe rappresentare un punto di svolta per il giovane centrale. Dopo aver conquistato fiducia e spazio all’interno della squadra, Cannavaro ora punta a confermarsi e a ritagliarsi un ruolo sempre più importante.

Il cognome pesa, ma il classe 2004 sta costruendo il proprio percorso passo dopo passo. La prima rete tra i professionisti è un traguardo significativo e potrebbe essere il primo capitolo di una nuova fase della sua carriera.