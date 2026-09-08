McTominay operato con successo: ecco quando può tornare

Operazione ok per McTominay: riposo di due settimane, il Napoli valuta il match del rientro per il talento dei partenopei

Il Napoli ha comunicato che Scott McTominay, centrocampista scozzese classe 1996 e uno dei nuovi volti della stagione azzurra, si è sottoposto nella mattinata odierna alla procedura di correzione mediante ablazione (PFA) presso lo Spire Manchester Hospital. L’intervento, programmato da giorni dopo la lieve aritmia benigna riscontrata in seguito alla gara contro il Como, è perfettamente riuscito.

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L’intervento e le condizioni del giocatore

McTominay, arrivato in estate per dare fisicità e inserimenti alla mediana di Massimiliano Allegri, aveva accusato un disturbo cardiaco lieve ma da monitorare con attenzione. Gli esami effettuati nelle scorse settimane avevano evidenziato la necessità di intervenire con una ablazione, procedura ormai consolidata per risolvere aritmie benigne e garantire un pieno recupero dell’atleta.

Il club ha confermato che l’operazione è stata eseguita senza complicazioni e che il centrocampista ha già iniziato la fase di riposo post‑operatorio.

Tempi di recupero e rientro in campo

Secondo quanto comunicato dal Napoli, McTominay osserverà circa due settimane di stop, periodo durante il quale resterà lontano dai campi per favorire una completa stabilizzazione cardiaca. Successivamente potrà riprendere gli allenamenti individuali e, se non emergeranno ulteriori criticità, tornare gradualmente a disposizione dello staff tecnico.

Per Allegri si tratta di una notizia importante: il centrocampista scozzese è stato schierato titolare nelle prime giornate e rappresenta un elemento chiave per equilibrio, dinamismo e capacità di inserimento. Il suo rientro, previsto dopo la sosta (contro il Frosinone) permetterà al Napoli di ritrovare una pedina fondamentale nella costruzione del gioco.

Il comunicato ufficiale del club

Il Napoli ha diffuso una nota chiara e rassicurante:

COMUNICATO – “Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L’intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti“.

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