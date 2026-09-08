Neom sorprende l’Al‑Hilal: prima sconfitta per Inzaghi

Neom shock: l’Al‑Hilal dell’ex Inter Simone Inzaghi cade per la prima volta dopo 47 gare senza sconfitte

La Saudi Pro League vive una serata destinata a lasciare il segno. Il Neom di Christophe Galtier, tecnico francese noto per organizzazione difensiva e pragmatismo, espugna con un netto 2‑0 il campo dell’Al‑Hilal di Simone Inzaghi, allenatore italiano che negli ultimi mesi aveva costruito una striscia impressionante di risultati. È la prima sconfitta nei 90 minuti da quando Inzaghi è arrivato in Arabia Saudita, un dato che racconta la portata dell’impresa firmata dal Neom.

Il ko interrompe una serie di 47 partite consecutive senza sconfitte nei tempi regolamentari, considerando campionato, Champions asiatica e coppe nazionali. Un percorso che aveva consolidato l’Al‑Hilal come riferimento tecnico del torneo, grazie a una rosa ricca di qualità e a un’identità tattica chiara. Contro il Neom, però, la serata prende subito una piega inattesa.

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A sbloccare il match è un episodio sfortunato: Kalidou Koulibaly, difensore senegalese ex Napoli e Chelsea, devia nella propria porta un pallone insidioso, regalando al Neom il vantaggio. L’autorete spezza l’equilibrio e costringe l’Al‑Hilal a inseguire, situazione che raramente si era verificata da quando Inzaghi siede sulla panchina saudita. Nel finale arriva poi il raddoppio di Amadou Koné, centrocampista dinamico e fisico, che chiude definitivamente la partita con una conclusione precisa.

Per Inzaghi si tratta di una battuta d’arresto significativa, anche se non compromette il percorso complessivo. La scorsa stagione, infatti, l’Al‑Hilal era rimasto imbattuto nei 90 minuti ma non era riuscito a conquistare i trofei principali: in campionato era stato superato dall’Al‑Nassr di Cristiano Ronaldo, mentre in Champions asiatica era arrivata l’eliminazione ai rigori contro l’Al‑Sadd di Roberto Mancini.

La sconfitta contro il Neom apre ora una riflessione sul momento dell’Al‑Hilal: la squadra resta competitiva e ricca di talento, ma il campionato saudita si conferma sempre più equilibrato e ricco di insidie. Per Inzaghi sarà fondamentale trasformare questo ko in un’occasione di crescita, ritrovando subito continuità e solidità.