Pallone d’Oro 2026, ecco il listone di tutti i candidati categoria per categoria – Calcio News 24

Pallone d’Oro 2026, Londra prepara la sua prima cerimonia: il 26 ottobre la notte delle stelle
La corsa al Pallone d’Oro entra ufficialmente nel vivo. Gli organizzatori del premio stanno infatti rivelando in tempo reale le candidature dell’edizione 2026, un’annata già storica per un motivo preciso: la cerimonia si terrà per la prima volta a Londra, il prossimo 26 ottobre, segnando un cambio di scenario dopo anni di premiazioni a Parigi. Ecco tutti i candidati:
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I candidati al Pallone d’Oro 2026
- Harry Kane (Bayern Monaco)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Gabriel (Arsenal)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Luis Diaz (Bayern Monaco)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Marc Cucurella (Real Madrid)
- Pau Cubarsì (Barcellona)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Kvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Lamine Yamal (Barcellona)
- Sadio Mané (Al Nassr)
- Marquinhos (PSG)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Lautaro Martinez (Inter)
- Nuno Mendes (PSG)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Joao Neves (PSG)
- Michael Olise (Bayern Monaco)
- Julian Quinoes (Al-Qadsiah)
- Willian Pacho (PSG)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Barcellona)
I candidati al premio di migliore Under 21
- Kerim Alajbegović (Juventus/Bosnia ed Erzegovina)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City/Marocco)
- Pau Cubarsí (Barcellona/Spagna)
- Yan Diomandé (Real Madrid/Costa d’Avorio)
- Lennart Karl (Bayern Monaco/Germania)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth/Francia)
- Lamine Yamal (Barcellona/Spagna)
- Johan Manzambi (Aston Villa/Svizzera)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Algeria)
- Warren Zaïre-Emery (Psg/Francia)
I candidati come miglior portiere
- Yassine Bounou (Al-Hilal/Marocco)
- Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgio)
- Joan García (Barcellona/Spagna)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Svizzera)
- Emiliano Martínez (Aston Villa-Chelsea/Argentina)
- Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
- David Raya (Arsenal/Spagna)
- Matvey Safonov (Psg/Russia)
- Unai Simón (Athletic Bilbao/Spagna)
- Vozinha (GD Chaves-Colo-Colo/Capo Verde)
I candidati come miglior allenatore
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Spagna)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Monaco)
- Luis Enrique (Psg)
I candidati come miglior club dell’anno
- Arsenal
- Bayern
- Bodo-Glimt
- Flamengo
- Psg
Le candidate al Pallone d’Oro 2026 femminile
Selma Bacha
Barbra Banda
Klara Bühl
Esmee Brugts
Mariona Caldentey
Scarlett Camberos
Kerstin Casparij
Temwa Chawinga
Cata Coll
Melchie Dumornay
Caroline Graham Hansen
Alex Greenwood
Patri Guijarro
Pernille Harder
Yui Hasegawa
Rose Lavelle
Mapi León
Lorena
Melvine Malard
Manaka Matsukubo
Vivianne Miedema
Ewa Pajor
Claudia Pina
Alexia Putellas
Wendie Renard
Alessia Russo
Khadija Shaw
Momoko Tanikawa
Caroline Weir
Tessa Wullaert
La 70ª edizione segna dunque una fase di crescita e internazionalizzazione. Il Pallone d’Oro non è più soltanto un premio, ma un marchio globale che si rinnova, si espande e continua a consolidare il proprio prestigio. La serata del 26 ottobre sarà il punto culminante di questo percorso, con la capitale britannica pronta ad accogliere i migliori interpreti del calcio mondiale.