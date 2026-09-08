Pallone d’Oro 2026, ecco il listone di tutti i candidati categoria per categoria – Calcio News 24

Pallone d’Oro 2026, Londra prepara la sua prima cerimonia: il 26 ottobre la notte delle stelle

La corsa al Pallone d’Oro entra ufficialmente nel vivo. Gli organizzatori del premio stanno infatti rivelando in tempo reale le candidature dell’edizione 2026, un’annata già storica per un motivo preciso: la cerimonia si terrà per la prima volta a Londra, il prossimo 26 ottobre, segnando un cambio di scenario dopo anni di premiazioni a Parigi. Ecco tutti i candidati:

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I candidati al Pallone d’Oro 2026

Harry Kane (Bayern Monaco)

Achraf Hakimi (PSG)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel (Arsenal)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Luis Diaz (Bayern Monaco)

Ousmane Dembélé (PSG)

Marc Cucurella (Real Madrid)

Pau Cubarsì (Barcellona)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Kvicha Kvaratskhelia (PSG)

Lamine Yamal (Barcellona)

Sadio Mané (Al Nassr)

Marquinhos (PSG)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Nuno Mendes (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

Joao Neves (PSG)

Michael Olise (Bayern Monaco)

Julian Quinoes (Al-Qadsiah)

Willian Pacho (PSG)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Barcellona)

I candidati al premio di migliore Under 21

Kerim Alajbegović (Juventus/Bosnia ed Erzegovina)

Ayyoub Bouaddi (Manchester City/Marocco)

Pau Cubarsí (Barcellona/Spagna)

Yan Diomandé (Real Madrid/Costa d’Avorio)

Lennart Karl (Bayern Monaco/Germania)

Éli Junior Kroupi (Bournemouth/Francia)

Lamine Yamal (Barcellona/Spagna)

Johan Manzambi (Aston Villa/Svizzera)

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Algeria)

Warren Zaïre-Emery (Psg/Francia)

I candidati come miglior portiere

Yassine Bounou (Al-Hilal/Marocco)

Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgio)

Joan García (Barcellona/Spagna)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Svizzera)

Emiliano Martínez (Aston Villa-Chelsea/Argentina)

Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)

David Raya (Arsenal/Spagna)

Matvey Safonov (Psg/Russia)

Unai Simón (Athletic Bilbao/Spagna)

Vozinha (GD Chaves-Colo-Colo/Capo Verde)

I candidati come miglior allenatore

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis de la Fuente (Spagna)

Unai Emery (Aston Villa)

Vincent Kompany (Bayern Monaco)

Luis Enrique (Psg)

I candidati come miglior club dell’anno

Arsenal

Bayern

Bodo-Glimt

Flamengo

Psg

Le candidate al Pallone d’Oro 2026 femminile

Selma Bacha

Barbra Banda

Klara Bühl

Esmee Brugts

Mariona Caldentey

Scarlett Camberos

Kerstin Casparij

Temwa Chawinga

Cata Coll

Melchie Dumornay

Caroline Graham Hansen

Alex Greenwood

Patri Guijarro

Pernille Harder

Yui Hasegawa

Rose Lavelle

Mapi León

Lorena

Melvine Malard

Manaka Matsukubo

Vivianne Miedema

Ewa Pajor

Claudia Pina

Alexia Putellas

Wendie Renard

Alessia Russo

Khadija Shaw

Momoko Tanikawa

Caroline Weir

Tessa Wullaert



La 70ª edizione segna dunque una fase di crescita e internazionalizzazione. Il Pallone d’Oro non è più soltanto un premio, ma un marchio globale che si rinnova, si espande e continua a consolidare il proprio prestigio. La serata del 26 ottobre sarà il punto culminante di questo percorso, con la capitale britannica pronta ad accogliere i migliori interpreti del calcio mondiale.