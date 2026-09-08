Taarabt annuncia il ritiro: l’ex Milan e Genoa saluta il calcio

Adel Taarabt dice addio al calcio giocato. Le parole sui social dell’ex Milan e Genoa: «Voglio solo dire grazie a ogni squadra per cui ho giocato»

Adel Taarabt, talento marocchino classe 1989 noto per tecnica sopraffina e una carriera ricca di lampi ma anche di incostanza, ha annunciato il proprio addio al calcio giocato. L’ex trequartista di Milan e Genoa, protagonista in passato anche con QPR, Benfica e con la nazionale marocchina, ha comunicato la decisione attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, chiudendo ufficialmente un percorso iniziato quasi vent’anni fa.

Il ritiro di Taarabt segna la fine di una parabola calcistica particolare, fatta di talento puro, momenti di grande splendore e altrettante difficoltà. Un giocatore capace di entusiasmare, di dividere, di sorprendere: un profilo che ha lasciato un segno ovunque sia passato, anche quando la continuità non è stata dalla sua parte.

Il calcio saluta così uno dei suoi interpreti più estrosi, un fantasista che ha sempre giocato seguendo l’istinto e che ora apre un nuovo capitolo della propria vita. Resta da capire quale sarà il suo futuro: Taarabt potrebbe intraprendere un percorso da allenatore, da ambasciatore o da figura tecnica, come spesso accade ai giocatori dotati di grande visione e sensibilità calcistica.

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PAROLE – «Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato: è giunto il momento di chiudere questo capitolo. Il calcio è stato una parte così importante della mia vita per tanti anni. Mi ha regalato ricordi meravigliosi, mi ha permesso di incontrare persone incredibili e di vivere momenti che non dimenticherò mai»

«Voglio solo dire grazie a ogni squadra per cui ho giocato, a ogni allenatore, a ogni compagno di squadra, a ogni membro dello staff e, naturalmente, a ogni tifoso che mi ha dimostrato affetto lungo questo percorso. A tutte le squadre che ho avuto l’onore di rappresentare, dal Lens allo Sharjah, grazie per aver fatto parte della mia storia»

SUL MAROCCO – «Rappresentare il Marocco avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Ci sono stati momenti belli, momenti difficili, errori, serate fantastiche… di tutto. Ma questo è stato il mio percorso e non lo cambierei per nulla al mondo»