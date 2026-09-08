Belotti è ufficialmente un nuovo giocatore del Modena

Belotti-Modena, ora è ufficiale: il Gallo firma fino al 2027 e riparte dalla Serie B per rilanciare la sua carriera

Il Modena accoglie Andrea Belotti: ora è ufficiale, il centravanti classe 1993 riparte dalla Serie B dopo l’ultima esperienza al Cagliari, dove aveva chiuso la scorsa stagione tra alti e bassi. L’attaccante, arrivato in città nelle scorse ore per sostenere le visite mediche, ha firmato il contratto che lo legherà ai gialloblù fino al 30 giugno 2027, scegliendo la maglia numero 11.

L’annuncio del club emiliano conferma una trattativa che negli ultimi giorni aveva preso forma rapidamente, con il Modena deciso a puntare su un profilo di grande esperienza per alzare il livello offensivo della squadra. Belotti, che ha superato quota 180 gol tra i professionisti, porta in dote leadership, fisicità e un bagaglio tecnico costruito ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale.

Il comunicato del club e la carriera del Gallo

Nel comunicato ufficiale, il Modena ripercorre la carriera del nuovo acquisto: nato a Calcinate il 20 dicembre 1993, Belotti cresce nell’Albinoleffe prima di trasferirsi al Palermo nel 2013, dove conquista subito la promozione in Serie A. Nel 2015 approda al Torino, club con cui vive le stagioni più importanti della sua carriera: 251 presenze, 113 gol, la fascia da capitano e un ruolo da simbolo granata.

Successivamente veste le maglie di Roma, Fiorentina e Como, prima di vivere la sua prima esperienza all’estero con il Benfica, con cui scende in campo anche in Champions League. Rientrato in Italia, sceglie il Cagliari per la stagione 2025/26, prima della nuova avventura in Emilia.

Con la Nazionale italiana, Belotti ha collezionato 44 presenze e 12 gol, partecipando alla vittoria di UEFA EURO 2020, culminata con la finale di Wembley contro l’Inghilterra. Il comunicato:

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COMUNICATO – “Il Modena FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Andrea Belotti, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e ha scelto la maglia n°11. Attaccante di caratura internazionale, a 32 anni ha già superato quota 180 gol tra i professionisti, costruendo un percorso ai massimi livelli del calcio italiano e non solo. Capitano e simbolo del Torino per diverse stagioni, ha conquistato con la maglia della Nazionale gli Europei nel 2021. Nato a Calcinate il 20 dicembre 1993, cresce nell’Albinoleffe e nel 2013 passa al Palermo, con cui conquista subito la promozione in Serie A.

Nel 2015 approda al Torino, club al quale lega la parte più importante della propria carriera: in sette stagioni colleziona 251 presenze e 113 reti, diventando capitano e punto di riferimento della formazione granata. Successivamente veste le maglie di Roma, Fiorentina e Como, prima di vivere la sua prima esperienza all’estero con il Benfica, con cui scende in campo anche in Champions League. Al termine della parentesi portoghese rientra in Serie A, al Cagliari. Con la Nazionale italiana conta 44 presenze e 12 gol. Nel 2021 fa parte del gruppo azzurro che conquista UEFA EURO 2020, culminato con la finale vinta a Wembley contro l’Inghilterra. Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC danno ad Andrea il benvenuto nella famiglia gialloblù“.