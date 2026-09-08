Grosso Fiorentina, non è finita: il club valuta un’azione disciplinare dopo l’esonero. Tutti i dettagli

Grosso Fiorentina, la Viola sta valutando un’azione disciplinare dopo l’esonero del tecnico. Cosa sta succedendo

Il divorzio tra la Fiorentina e Fabio Grosso continua a far discutere e si arricchisce di un nuovo, teso capitolo. Nonostante la dirigenza gigliata abbia già ufficializzato il ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli, la società viola sta considerando con attenzione l’ipotesi di avviare un’azione disciplinare nei confronti dell’ormai ex tecnico. Una mossa societaria che punta a gestire sul piano legale i retroscena che hanno condotto alla rottura definitiva. Lo riporta Sky.

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I retroscena della spaccatura e le mancate dimissioni

Alla base della dura presa di posizione del club viola vi sarebbe una frattura maturata nelle ore convulse subito precedenti al sollevamento dall’incarico. Stando a quanto emerso, lo stesso Fabio Grosso avrebbe espresso ai vertici della società profonde perplessità circa la possibilità di proseguire la guida tecnica e la capacità di individuare le giuste soluzioni per invertire la rotta della squadra. Tuttavia, a fronte dei forti dubbi manifestati sull’efficacia del progetto, l’allenatore ha scelto di non rassegnare le dimissioni. Un atteggiamento che ha costretto la dirigenza ad optare per l’esonero diretto e che ora spinge i legali della Fiorentina a valutare gli estremi per una contestazione formale.

I numeri del crollo e i grandi investimenti sul mercato

A complicare irrimediabilmente la posizione dell’allenatore sono stati soprattutto i disastrosi risultati raccolti sul terreno di gioco. Il bilancio di questo avvio di stagione sotto la sua gestione si è rivelato allarmante: tre sconfitte rimediate in altrettante gare ufficiali, caratterizzate da ben 9 gol subiti e un solo centro all’attivo. Un rendimento ritenuto del tutto inaccettabile dai vertici del club, soprattutto se rapportato all’imponente sforzo economico profuso durante l’ultima sessione estiva.

Durante la recente campagna trasferimenti, infatti, secondo i dati riportati da Transfermarkt la società toscana ha investito la cifra di 150 milioni di euro. Un budget che ha collocato la rosa viola al terzo posto assoluto per spese sostenute nell’intera Serie A, posizionandosi subito alle spalle unicamente di Milan (165 milioni) e Juventus (164 milioni). Un investimento da top club che imponeva un avvio di campionato di ben altro livello e che ha spinto la proprietà a interrompere la gestione tecnica.