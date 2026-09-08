Calciomercato Inter, blitz a Madrid per il rinnovo di Dimarco! Vertice Baccin-Canales nel ritiro spagnolo, novità

Calciomercato Inter, futuro sempre più blindato per Federico Dimarco con i nerazzurri. Cosa sta succedendo

La trasferta di Champions League nella capitale spagnola non rappresenta soltanto uno snodo cruciale dal punto di vista agonistico per l’esordio stagionale allo stadio Santiago Bernabeu, ma si trasforma in un’opportunità strategica per la dirigenza dell’Inter. L’impegno europeo offre infatti ai vertici di Viale della Liberazione l’occasione ideale per portare avanti la programmazione societaria a lungo termine. A rivelare il retroscena di mercato è stato l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, evidenziando come la permanenza a Madrid abbia propiziato importanti sviluppi dirigenziali.

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Faccia a faccia nel ritiro milanese prima della sfida al Bernabeu

Nelle scorse ore, all’interno della struttura alberghiera che ospita il gruppo nerazzurro in Spagna, il direttore sportivo Dario Baccin ha avuto modo di intrattenersi con Arturo Canales, potente agente internazionale che cura gli interessi, tra gli altri, di Federico Dimarco e del giovane talento Aleksandar Stankovic. Il procuratore si è presentato nell’hotel della squadra principalmente per salutare e mostrare vicinanza al promettente centrocampista serbo, regolarmente aggregato al gruppo della prima squadra per l’impegno europeo a differenza dell’esterno azzurro, rimasto a Milano per recuperare la condizione ottimale.

Contatto informale ma decisivo per blindare Dimarco

L’incrocio tra il dirigente interista e il procuratore spagnolo, pur essendosi svolto in un clima informale e disteso dinanzi a un caffè, si è rivelato estremamente proficuo. I due interlocutori hanno sfruttato l’occasione per salutarsi di persona e, soprattutto, per porre le basi in vista dei prossimi passaggi formali della trattativa. Le parti si sono infatti aggiornate fissando un appuntamento imminente per avviare un dialogo approfondito sul prolungamento e l’adeguamento del contratto del laterale sinistro.

Nei prossimi giorni andranno dunque in scena vertici decisamente più operativi per entrare nel vivo delle negoziazioni. L’obiettivo primario della dirigenza dell’Inter resta quello di blindare ufficialmente uno dei simboli più rappresentativi e continui dell’intera rosa, garantendo solidità e continuità al progetto tecnico della società per le stagioni a venire.