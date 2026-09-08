59 gol in 59 partite! Haaland è un alieno in Champions League, numeri da record per l’attaccante dopo Porto-Manchester City

Erling Haaland ha segnato un record: 59 gol in 59 partite in Champions League dopo Porto-Manchester City

Erling Haaland continua a demolire qualsiasi primato di efficacia e rendimento nella Champions League. Con la straordinaria doppietta firmata nella vittoria esterna per 0-2 del Manchester City sul campo del Porto, il centravanti norvegese ha toccato la quota monstre di 59 gol in 59 presenze totali nella massima competizione continentale. Un ruolino di marcia impressionante che garantisce al classe 2000 una media realizzativa perfetta di esattamente una rete a partita.

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La serata al Do Dragão e il sigillo del bomber

Nella delicata trasferta lusitana contro il Porto, la compagine inglese ha trovato nel suo punto di riferimento offensivo l’uomo chiave per risolvere l’incontro. In una gara tattica e a tratti bloccata, l’attaccante si è confermato spietato all’interno dell’area di rigore, trasformando in oro le occasioni create dal palleggio della squadra di Maresca. Mettendo a segno un gol per tempo, il bomber ha fissato il risultato finale sul definitivo 0-2, regalandosi l’ennesima serata da protagonista assoluto del calcio europeo.

Numeri senza precedenti nella storia della competizione

Arrivare a 59 marcature in sole 59 allacciate di scarpe in Champions League costituisce un dato statistico senza paragoni nel calcio moderno. Nessun gigante del passato o del presente, compresi campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Robert Lewandowski, era riuscito a mantenere una continuità del genere alle prime 59 apparizioni nel torneo. La forza d’impatto di Haaland non ha conosciuto flessioni nel corso degli anni: dai primi passi con la maglia del Salisburgo, passando per l’esplosione con il Borussia Dortmund, fino alla maturazione definitiva tra le file dei Citizens.

Una rincorsa ai record destinata a continuare

La continuità mostrata sotto porta proietta il centravanti verso la scalata alle posizioni nobili della classifica marcatori di tutti i tempi della competizione europea. Se il rendimento dell’attaccante scandinavo dovesse confermarsi su questi livelli anche nei prossimi anni, il crollo di ulteriori record storici appare come una naturale conseguenza della sua strabiliante carriera.