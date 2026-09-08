Pagelle Real Madrid Inter: Mbappé storico, zampata Valverde sul disastro di Martinez. Carlos Augusto illude – VOTI

Pagelle Real Madrid Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata della League Phase di Champions League 2026/27
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REAL MADRID: Courtois 6,5; Dumfries 6, Konaté 6, Huijsen 6,5, Cucurella 6; Alexander-Arnold 6 (79′ Tchouameni SV), Valverde 7; Brahim Diaz 7 (79′ Diomandé SV), Bellingham 6, Vinicius Jr 6,5 (87′ Carreras SV); Mbappé 7 (93′ Espi SV). All. Mourinho 6.5
INTER: J. Martinez 5; Pavard 6.5 (46′ Stones 6), Bisseck 5.5, Bastoni 6; Diouf 6, Barella 5.5 (60′ Sucic 5.5), Calhanoglu 6 (60′ Zielinski 6), Jones 5.5, Carlos Augusto 6.5 (83′ Mkhitaryan SV); Thuram 5.5 (60′ Bonny 6), Lautaro 7. All. Chivu 6