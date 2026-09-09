Roma aggrappata a Malen e Dybala per il ritorno in Champions, 2745 giorni dopo: c’è un dato letteralmente devastante della Joya che spaventa il Fenerbahce

Roma sulle ali di Malen e Dybala per la trasferta contro il Fenerbahce, che vale il ritorno in Champions dei giallorossi dopo 2745 giorni

Dopo 2.745 giorni di attesa, la Roma è pronta a riassaporare l’atmosfera della Champions League. A oltre sette anni di distanza dall’ultima apparizione nella massima competizione continentale, i giallorossi guidati in panchina da Gian Piero Gasperini tornano sul palcoscenico europeo più ambito nella insidiosa trasferta di Istanbul contro il Fenerbahçe. A trascinare la squadra in questa notte fondamentale sarà Paulo Dybala, autore di un avvio di stagione straordinario e protagonista di una vera e propria seconda giovinezza calcistica, favorita dal grande affiatamento tattico con il compagno d’attacco Donyell Malen.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

I numeri della Joya in Europa e la sintonia con Malen

Per affrontare un appuntamento di tale portata, secondo il Corriere dello Sport la formazione capitolina si aggrappa al talento e all’esperienza del suo giocatore più rappresentativo. L’attaccante argentino vanta un bottino personale di 53 presenze, 18 reti e 4 assist nella massima competizione europea, torneo in cui non scendeva in campo da 1.639 giorni e dove la sua ultima marcatura risale al 2 novembre 2021. Negli ultimi mesi la Joya si è confermata il vero motore della manovra offensiva romanista, come certificato dai ben 8 assist serviti nelle ultime 6 gare di campionato a cavallo tra la passata stagione e l’inizio di quella corrente. Un momento di forma straripante ribadito anche nell’ultimo turno contro l’Atalanta, dove il fantasista è rimasto sul terreno di gioco per tutti i 95 minuti confezionando il passaggio vincente per il gol di Matías Soulé, a riprova di una leadership tecnica totale e di un feeling perfetto con l’intero reparto d’attacco.

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.

L’incrocio con Lukaku e il riscatto nelle trasferte europee

La gara in terra turca porrà l’argentino di fronte a una figura ben nota della sua carriera: Romelu Lukaku, attualmente punto di forza del Fenerbahçe ed ex partner d’attacco ai tempi dell’esperienza condivisa nella capitale durante la stagione 2023-2024. Oltre alla suggestione dell’incrocio con il centravanti belga, per la punta della Roma la sfida di Istanbul costituisce l’opportunità ideale per cancellare un digiuno che dura dal 31 maggio 2023, data del suo ultimo sigillo in una gara europea disputata fuori casa, realizzato nella finale di Europa League a Budapest contro il Siviglia. A distanza di 1.196 giorni da quel doloroso precedente, la stella della Roma ritrova il palcoscenico più importante con l’obiettivo di guidare il club verso un inizio da protagonista nel cammino di Champions League.