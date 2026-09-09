Mancini in missione a Lisbona: blitz per osservare Doumbia

Nazionale, Roberto Mancini sarà questa sera a Lisbona per seguire dal vivo l’ex Venezia Doumbia: il talento è nel mirino dell’Italia 2.0

Roberto Mancini si muove in prima persona per costruire il futuro della Nazionale italiana. Nella giornata di oggi il commissario tecnico sarà a Lisbona, dove assisterà alla sfida tra Sporting e Galatasaray con un osservato speciale: Doumbia, uno dei talenti seguiti in vista del nuovo corso azzurro.

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L’ex giocatore del Venezia è infatti entrato nel mirino del ct, intenzionato ad ampliare il numero delle possibili soluzioni a propria disposizione. La missione portoghese permetterà a Mancini di valutarlo direttamente in una partita importante e contro un avversario di livello internazionale.

Mancini segue Doumbia per la nuova Italia

Il blitz di Mancini conferma l’attenzione riservata a Doumbia. Il commissario tecnico vuole approfondire la conoscenza del giocatore e verificare da vicino le sue qualità, la sua personalità e la capacità di esprimersi in un contesto ad alta pressione.

La presenza del ct sugli spalti rappresenta un segnale significativo, anche se non equivale automaticamente a una futura convocazione. Il giocatore fa però parte del gruppo di profili monitorati per il rinnovamento della Nazionale, come riportato da Fabrizio Romano.

Doumbia osservato in Sporting-Galatasaray

La sfida tra Sporting e Galatasaray offrirà a Doumbia una vetrina particolarmente prestigiosa. Per l’ex Venezia sarà l’occasione di mettersi in evidenza davanti al selezionatore azzurro e di compiere un altro passo verso una possibile chiamata.

Mancini prepara l’Italia 2.0

Il lavoro di Mancini guarda al presente ma soprattutto al futuro. L’obiettivo è individuare nuovi talenti da inserire progressivamente nel gruppo, aumentando qualità e concorrenza nei diversi reparti.

La missione di Lisbona rientra in questo percorso di osservazione. Doumbia è uno dei nomi sul taccuino del ct: ora sarà il campo a fornire ulteriori indicazioni.