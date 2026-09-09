Napoli Arsenal streaming LIVE e diretta tv: dove vederla

Napoli Arsenal: ecco dove vedere l’esordio degli azzurri nella Champions League 2026-27 in tv e streaming

Tra le partite di stasera della League Phase di Champions c’è anche Napoli-Arsenal. Dopo due sconfitte consecutive in Serie A, il Napoli prova a voltare pagina affidandosi alla Champions League. Questa sera la formazione allenata da Massimiliano Allegri ospiterà allo stadio Diego Armando Maradona l’Arsenal, campione d’Inghilterra in carica.

Guarda Napoli-Arsenal su Prime Video: l’iscrizione è gratis per 30 giorni

Il calcio d’inizio della partita, valida per la prima giornata della League Phase, è fissato alle ore 21. La UEFA ha affidato la direzione dell’incontro all’arbitro svedese Glenn Nyberg.

Napoli-Arsenal, gli azzurri vogliono reagire

L’inizio di stagione del Napoli è stato caratterizzato da risultati contrastanti. Dopo la vittoria ottenuta sul campo del Genoa nella prima giornata, la squadra di Allegri ha rimediato due sconfitte consecutive in altrettanti scontri diretti.

Gli azzurri sono stati battuti prima dal Como davanti al proprio pubblico e successivamente dall’Inter a San Siro. Due passi falsi che hanno complicato l’avvio del campionato e aumentato l’importanza della sfida europea contro i Gunners.

Napoli-Arsenal, precedenti favorevoli agli inglesi

Il confronto con l’Arsenal rappresenta immediatamente un ostacolo di alto livello per il cammino europeo del Napoli. Anche i precedenti non sorridono particolarmente alla formazione partenopea.

Le due squadre si sono affrontate quattro volte nelle competizioni UEFA, tra Champions League ed Europa League. Il bilancio complessivo registra tre vittorie dell’Arsenal e un solo successo del Napoli, chiamato quindi a provare a invertire la tendenza.

Napoli-Arsenal, dove vedere la partita e chi sono i telecronisti

La partita tra Napoli e Arsenal sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video. Per seguire l’incontro sarà necessario essere abbonati al servizio Amazon Prime e accedere alla piattaforma attraverso smart TV, computer, tablet, smartphone oppure un dispositivo compatibile. L’iscrizione è gratis per i primi 30 giorni: per registrarsi basta cliccare qui.

La telecronaca della sfida sarà affidata a Sandro Piccinini, affiancato al commento tecnico da Massimo Ambrosini.