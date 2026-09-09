Modric compie 41 anni, la fame non passa mai

Milan, Luka Modric festeggia oggi il suo 41° compleanno: il centrocampista croato resta un punto fermo della squadra di Ruben Amorim

Il 9 settembre è una data speciale per il mondo del calcio e, in particolare, per tutti i tifosi del Milan. Oggi Luka Modric compie 41 anni, ma il trascorrere del tempo sembra non aver intaccato la passione e la determinazione di uno dei centrocampisti più importanti dell’epoca contemporanea.

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Nonostante una carriera ricca di successi, il fuoriclasse croato continua a mostrare una fame fuori dal comune. Il campo restituisce infatti l’immagine di un giocatore ancora decisivo, pienamente coinvolto nel progetto rossonero e intenzionato a proseguire anche il proprio percorso con la Croazia.

Modric, una fame di calcio ancora insaziabile

La stampa sportiva celebra il compleanno di Modric, soffermandosi soprattutto sulla sua inesauribile voglia di vincere. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la passata stagione, pur positiva dal punto di vista individuale, non si è conclusa nella maniera sperata.

Chi lo conosce da vicino racconta di un Modric particolarmente amareggiato per l’epilogo dell’annata del Milan e per il cammino terminato al Mondiale con la Croazia. Due esperienze che avrebbero lasciato nel centrocampista la sensazione di avere ancora qualcosa da completare.

La mentalità resta quella di un ragazzino

È anche per questo motivo che il fuoriclasse nato a Zara continua a indossare sia la maglia rossonera sia quella biancorossa a scacchi della sua Nazionale. Una scelta tutt’altro che scontata, considerando l’età e la straordinaria quantità di trofei conquistati durante la carriera.

A fare la differenza resta soprattutto la sua mentalità. Modric continua ad allenarsi e a scendere in campo con l’entusiasmo di un giovane calciatore, mettendo esperienza, qualità e leadership al servizio dei compagni.

Modric ancora al centro del progetto Milan

Dopo quanto mostrato nella passata stagione dentro il campo e nello spogliatoio, Gerry Cardinale e Ruben Amorim hanno lavorato per convincerlo a rimanere un altro anno. L’allenatore lo avrebbe contattato più volte, anche durante il Mondiale, illustrandogli le basi del nuovo progetto.

Nelle prime tre partite stagionali, mentre il Milan è ancora alla ricerca della propria identità, Modric ha già giocato due volte da titolare. Ordine, precisione nei passaggi e duelli vinti: a 41 anni il croato resta uno dei principali punti di riferimento della squadra rossonera.