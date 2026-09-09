 Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 4ª giornata. Chi è stato scelto per Lazio Milan ma non solo
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Calcio italiano

Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 4ª giornata. Chi è stato scelto per Lazio Milan ma non solo

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Published 54 minuti fa il 9 Settembre 2026
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Marcenaro

Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni della 4ª giornata del campionato 2026/27. Chi è stato scelto per tutte le sfide

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 4ª giornata di Serie A del campionato 2026/2027.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

VENEZIA – FIORENTINA Venerdì 11/09 h.20.45

FOURNEAU

ALASSIO – BARONE

IV:      AYROLDI

VAR:     DIONISI

AVAR:       MAGGIONI

GENOA – FROSINONE Sabato 12/09 h.15.00

RAPUANO

CAVALLINA – EL FILALI

IV:      PERENZONI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       COSSO

LAZIO – MILAN Sabato 12/09 h. 18:00

MARCENARO

ROSSI C. – DI GIOIA

IV:       GUIDA

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       AURELIANO

ATALANTA – CAGLIARI Sabato 12/9 h. 20.45

ARENA

BINDONI – ROSSI M.

IV:     MANGANIELLO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     GIUA

LECCE – MONZA Domenica 13/09 h. 15.00

CREZZINI

FONTEMURATO – GARZELLI

IV:      LA PENNA

VAR:     COSSO

AVAR:     MERAVIGLIA

NAPOLI – BOLOGNA Domenica 13/09 h. 18.00

BONACINA

MOKHTAR – RICCI

IV:     MARIANI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      RUTELLA

SASSUOLO – JUVENTUS Domenica 13/09 h. 20:45

SACCHI J. L.

IMPERIALE – MINIUTTI

IV:       ZUFFERLI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     PICCININI

TORINO – ROMA Lunedì 14/09 h. 18.30

MARESCA

TEGONI – FONTANI

IV:     SOZZA

VAR:      AURELIANO

AVAR:       GHERSINI

COMO – PARMA Lunedì 14/09 h. 18.30

MUCERA

BIFFI – SANTAROSSA

IV:       MASSA

VAR:      GIUA

AVAR:      MAZZOLENI

INTER – UDINESE Lunedì 14/09 h. 20.45

PAIRETTO

MORO – YOSHIKAWA

IV:     COLOMBO

VAR:     MARINI

AVAR:       GARIGLIO

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