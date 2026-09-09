Il Sassuolo perde Volpato: lesione moderata al flessore della gamba destra! Quante e quali partite salta l’attaccante australiano

Il Sassuolo deve fare i conti con l’infortunio di Cristian Volpato: le sue condizioni, quante e quali partite salta l’attaccante australiano

Il pareggio per 2-2 strappato sul campo del Bologna lascia in eredità un pesante problema di formazione per il Sassuolo. L’uscita anticipata dal terreno di gioco di Cristian Volpato ha trovato purtroppo conferma nei successivi accertamenti clinici. Per l’allenatore Alberto Aquilani si tratta di un’assenza pesante, poiché i test fisici a cui si è sottoposto il giovane talento italo-australiano hanno evidenziato la necessità di una pausa prolungata dall’attività agonistica.

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Diagnosi medica e il comunicato della società

L’esito dei controlli effettuati dallo staff sanitario neroverde ha riscontrato una lesione muscolare di grado moderato a carico del flessore della coscia destra. Trattandosi di un problema di secondo livello su una scala di tre, la tabella di marcia per la guarigione imporrà ai fisioterapisti una cautela estrema, stimando un periodo di stop compreso indicativamente tra le quattro e le sei settimane.

A fare chiarezza sullo stato di salute dell’ala d’attacco è stato lo stesso club emiliano tramite una nota ufficiale: “U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato nella gara Bologna-Sassuolo di domenica 6 settembre, il calciatore Cristian Volpato, dopo gli esami del caso, ha evidenziato una lesione di grado moderato al flessore della gamba destra. L’attaccante ha già iniziato l’iter riabilitativo.”

I tempi di rientro: quali partite salterà Volpato

Sulla base di questo quadro clinico, la presenza dell’esterno offensivo appare del tutto da escludere in vista della delicata sfida casalinga di Serie A contro la Juventus, fissata per domenica 13 settembre. Volpato non potrà figurare nell’elenco dei convocati di mister Alberto Aquilani neppure per l’impegno successivo, che vedrà il Sassuolo opposto al Monza nell’anticipo di venerdì 18 settembre.

Successivamente, il calendario offrirà la pausa per le rappresentative nazionali, lasso di tempo in cui lo staff medico proverà a intensificare i carichi di lavoro. Qualora il processo riabilitativo dovesse procedere senza complicazioni nel giro di un mese, il calciatore potrebbe puntare al rientro per la sfida all’esame del Milan, prevista per l’11 ottobre. Se invece i tempi di recupero dovessero estendersi fino al mese e mezzo, diventerebbe concreto il rischio di una sua rinuncia anche per le successive gare di campionato contro Como e Lazio.