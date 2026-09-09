Chi è Daniel Svensson, l’esterno del Borussia Dortmund che sta facendo girare la testa a Juventus e Milan

Chi è Daniel Svensson: la storia e le caratteristiche tecniche dell’esterno che piace a Juventus e Milan

A una sola settimana dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, i radar dei grandi club europei continuano a lavorare a pieno ritmo per pianificare i futuri rinforzi. Tra i profili finiti sotto i riflettori della dirigenza del Milan e della Juventus spicca il nome di Daniel Svensson, esterno svedese in forza al Borussia Dortmund.

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Identikit e caratteristiche tattiche di Daniel Svensson

Nato nel 2002, Svensson rappresenta uno dei profili più completi e dinamici del panorama calcistico continentale. Trasferitosi in Germania nell’estate del 2025, il classe 2002 ha impiegato pochissimo tempo per ritagliarsi uno spazio di primaria importanza all’interno dello scacchiere tattico del Borussia Dortmund. Dalle giovanili nasce prevalentemente come terzino di spinta, ma nel corso della sua crescita si è evoluto in un vero e proprio jolly di centrocampo: la sua versatilità gli consente di coprire senza affanno tutta la fascia sinistra e di essere impiegato con ottimi risultati anche nella mediana centrale.

Le doti atletiche, abbinate a una notevole intelligenza tattica e alla capacità di ribaltare rapidamente l’azione, rendono lo svedese il prototipo ideale dell’esterno a tutto campo. Un profilo con queste caratteristiche tattiche si inserirebbe perfettamente nei meccanismi di gioco promossi da Ruben Amorim, allenatore da sempre attento alla ricerca di interpreti capaci di garantire massima ampiezza, spinta costante e grande copertura in fase difensiva. L’esplosione definitiva del calciatore si è consumata tra l’avvio della stagione corrente in Bundesliga e, soprattutto, un Mondiale 2026 giocato ad altissimi livelli con la Svezia, palcoscenico che ne ha consacrato la maturità agonistica.

L’interesse del Milan e la concorrenza dei top club europei

A riferire dell’attenzione rossonera nei confronti di Svensson è la testata tedesca specializzata Fussballdaten, secondo cui la società milanese avrebbe effettuato i primi sondaggi informativi con l’entourage del calciatore. Tuttavia, strappare il giocatore al club tedesco non si preannuncia un’impresa semplice. Oltre al Milan, sul talento svedese si registra il forte interesse di corazzate della Premier League come Arsenal e Manchester United, oltre come detto alla presenza della Juventus sul fronte italiano. Dal canto suo, il Borussia Dortmund non ha intenzione di svendere il proprio gioiello ed ha fissato una valutazione di mercato compresa tra i 40 e i 45 milioni di euro.