Martial, il Málaga ci pensa davvero: valutazioni in corso

Anthony Martial nel mirino del Málaga: l’attaccante francese è svincolato e il club analizza la fattibilità del colpo

Il Málaga è entrato in una fase decisiva della propria programmazione offensiva. L’avvio di stagione in Liga ha evidenziato un problema evidente: appena un gol segnato in quattro partite, peraltro su rigore. Un dato che ha spinto il tecnico Juanfran Funes – allenatore giovane, pragmatico e molto attento alla fase di costruzione – a chiedere rinforzi immediati. La situazione si è complicata ulteriormente con il lungo stop di Julen Lobete, attaccante duttile e fondamentale per gli equilibri offensivi.

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In questo contesto, il club ha iniziato a muoversi sul mercato degli svincolati e uno dei nomi più pesanti è quello di Anthony Martial, attaccante francese classe 1995, ex Manchester United e giocatore capace di ricoprire sia il ruolo di esterno che quello di centravanti. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il suo profilo è stato proposto al direttore sportivo Loren Juarros, che sta valutando seriamente l’operazione.

Martial apre al trasferimento: stipendio ridotto e volontà di tornare in Liga

Secondo Radio MARCA Málaga, Martial sarebbe disposto ad accettare una forte riduzione dell’ingaggio pur di approdare in Andalusia. Il francese vede con favore l’opportunità di giocare nella Liga già in questa stagione e considera il Málaga una destinazione stimolante. Tuttavia, il club dovrà competere con altre società interessate al giocatore, che resta un profilo di alto livello nonostante le ultime annate altalenanti.

Martial arriva da un’esperienza in Messico, al CF Monterrey, dove ha collezionato 20 presenze con 1 gol e 3 assist. Prima ancora aveva giocato con l’AEK Atene, segnando 9 reti in 24 partite. La sua carriera è stata segnata da momenti di grande brillantezza: cresciuto tra Lyon e Monaco, nel 2015 fu acquistato dal Manchester United per 50 milioni di euro, cifra record per un Under 20. Nello stesso anno vinse il Golden Boy, proprio come fece Isco ai tempi del Málaga.

Un profilo di esperienza per Funes

Martial ha segnato 124 gol in carriera, di cui 90 con lo United, e ha vestito la maglia della Francia per 30 volte. Un attaccante esperto, tecnico, capace di dare profondità e qualità: esattamente ciò che manca oggi al Málaga.

Il club sta valutando l’operazione per la stagione 2026/27: un colpo che potrebbe cambiare volto all’attacco e riportare entusiasmo nella Costa del Sol.