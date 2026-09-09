Probabili formazioni Napoli Arsenal, ansia infortuni per Allegri: ecco chi dà forfait, c’è una sorpresa a centrocampo! Ultimissime

Probabili formazioni Napoli Arsenal, le possibili scelte di Allegri per l’esordio in Champions League

La nota più lieta per il Napoli arriva direttamente dal Regno Unito: presso lo Spire Manchester Hospital, la procedura di ablazione a cui si è sottoposto Scott McTominay per la correzione di un’aritmia benigna è perfettamente riuscita. Come confermato dal comunicato della società azzurra, dopo i primi giorni di riposo assoluto il centrocampista scozzese potrà riprendere gli allenamenti. Il calciatore dovrà osservare una pausa di circa due settimane, stop che lo costringerà a saltare la Champions ed i successivi impegni con Bologna e Fiorentina, con il rientro previsto dopo la sosta delle Nazionali secondo La Gazzetta dello Sport.

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Tegola Anguissa e le scelte di Allegri verso l’Arsenal

Se il capitolo relativo al mediano britannico regala serenità, dal centro d’allenamento di Castel Volturno arrivano notizie meno rassicuranti per Massimiliano Allegri. Secondo il Corriere dello Sport, in vista del prestigioso appuntamento di Champions League contro l’Arsenal, sia Frank Anguissa che David Neres si sono limitati a svolgere un programma personalizzato in palestra. Mentre per l’esterno brasiliano resta aperta una flebile possibilità di figurare tra i convocati, la presenza del camerunense è esclusa per via di una lesione all’adduttore. Il quadro delle defezioni sale così a cinque elementi, considerando anche i forfait di Buongiorno, Marianucci e Giovane.

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Gilmour dal primo minuto e le soluzioni tattiche

Di fronte alle assenze nel reparto mediano, la guida tecnica azzurra ha ribadito la volontà di non stravolgere l’impostazione tattica, confermando l’impiego del 4-3-3. A rilevare il posto di Anguissa sarà lo scozzese Billy Gilmour, pronto a comporre una cerniera di centrocampo ricca di qualità ed energia insieme a Stanislav Lobotka. Nel pacchetto arretrato si va verso l’inserimento di Mathías Olivera sulla corsia mancina al posto di Spinazzola, mentre in avanti il peso dell’attacco graverà sulle spalle di Rasmus Hojlund.

L’uomo più atteso della serata rimane tuttavia Kevin De Bruyne, al battesimo da titolare in questa stagione. Per il campione belga si tratterà della sfida numero 23 contro l’Arsenal, da sempre la sua vittima preferita con un bilancio personale di 8 reti e 4 assist messi a referto. Un’arma fondamentale nelle mani di Allegri, capace all’occorrenza di trasformare l’assetto a gara in corso in un dinamico 4-2-3-1.