Esordio flop di Leao con il Galatasaray: è già fischiato

Leão, esordio amaro anzi amarissimo in Champions League con il Galatasaray: a Lisbona arrivano fischi, poche giocate e nessuna scintilla

L’esordio europeo di Rafael Leão con il Galatasaray non è andato come sperato. Dopo il buon debutto in campionato contro il Basaksehir, l’ex Milan ha vissuto una serata complicata nella prima giornata della League Phase della Champions League 2026/27, sul campo dello Sporting.

Panchina iniziale e un ritorno “di fuoco” a Lisbona

La partita aveva già un significato particolare: Lisbona è la città dove Leão è nato calcisticamente e che lasciò nel 2018 in modo controverso per trasferirsi al Lille, vicenda poi sfociata in una lunga battaglia legale.

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Nonostante l’assenza di Victor Osimhen, Okan Buruk decide di far partire Leão dalla panchina. Il portoghese entra al 58’, sul 2‑1 per lo Sporting, sostituendo Sané.

Ingresso senza impatto e fischi continui

Il suo ingresso non cambia l’inerzia del match: dopo appena cinque minuti, al 63’, Zalazar firma il 3‑1 su punizione, chiudendo di fatto la partita.

Ogni tocco di Leão viene accompagnato dai fischi dei tifosi dello Sporting, che non hanno dimenticato l’addio del 2018. Il portoghese prova qualche accelerazione sulla fascia, mette dentro alcuni cross, ma non arriva mai alla conclusione e non incide. La condizione non è ancora ottimale, come lui stesso aveva ammesso in conferenza stampa.

Un impatto europeo da ricostruire

La serata di Leão è dunque negativa: nessuna giocata decisiva, poche iniziative e un ambiente ostile che ha reso tutto più complicato. Un esordio da dimenticare, soprattutto considerando che non segnava in Champions da quasi 20 mesi.

Il trasferimento al Galatasaray: cifre e dettagli

Leão è arrivato al Galatasaray dopo una lunga trattativa estiva: il club turco ha versato 38 milioni di euro al Milan, più il 20% sulla futura rivendita, e ha garantito al classe 1999 un contratto da 10 milioni di euro netti a stagione.

Il Galatasaray lo ha scelto come colpo di livello internazionale, ma la prima europea non ha rispettato le aspettative. Leão dovrà ritrovare condizione, fiducia e continuità per dimostrare di poter essere decisivo anche in Champions con la nuova maglia.

