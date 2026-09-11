Rabiot cambia il Milan: Amorim lo avvicina alla porta

Rabiot al centro del Milan di Amorim: il francese avanza sulla trequarti per sfruttare inserimenti, fisicità e capacità realizzative contro la Lazio

Adrien Rabiot è diventato uno degli uomini centrali nel progetto tecnico di Ruben Amorim: il francese agisce più avanti nel 3-4-2-1 e garantisce fisicità, inserimenti ed equilibrio.

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Rabiot cambia posizione nel Milan di Amorim

Il nuovo Milan sta prendendo forma anche attraverso una trasformazione tattica significativa. Ruben Amorim ha deciso di avanzare il raggio d’azione di Adrien Rabiot, impiegandolo stabilmente sulla trequarti nel suo 3-4-2-1. Una scelta studiata per valorizzare la capacità del centrocampista francese di attaccare gli spazi e accompagnare la manovra negli ultimi metri.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il primo segnale concreto è arrivato contro il Torino, quando Rabiot ha trovato il gol partendo da una posizione più offensiva. Il francese non rappresenta soltanto un’opzione tecnica tra le linee, ma aggiunge peso e centimetri nell’area avversaria.

Rabiot alle spalle di Gonçalo Ramos

Nel sistema di Amorim, Rabiot è chiamato a muoversi alle spalle di Gonçalo Ramos, alternando gli inserimenti senza palla al lavoro di collegamento tra centrocampo e attacco. La sua presenza consente inoltre ad Alphadjo Cissé di sfruttare maggiormente accelerazioni e qualità negli spazi.

Il Milan guadagna così un calciatore capace di partecipare alla costruzione e, contemporaneamente, di riempire l’area. Una soluzione che permette alla formazione rossonera di aumentare la propria pericolosità offensiva senza perdere solidità ed equilibrio. La disponibilità mostrata dal francese nel ricoprire il nuovo ruolo ha accelerato il suo inserimento nei meccanismi dell’allenatore portoghese.

Rabiot protagonista anche contro la Lazio

Il progressivo recupero di Christian Pulisic offrirà ad Amorim nuove alternative sulla trequarti, aumentando la concorrenza e le possibilità di rotazione. Rabiot, però, sembra avere già conquistato una posizione privilegiata nelle gerarchie grazie alla sua versatilità e alla sua esperienza.

La partita contro la Lazio rappresenterà un nuovo esame per verificare l’efficacia di questa soluzione. Dopo essere stato un punto fermo con Massimiliano Allegri, Rabiot si sta imponendo anche nel progetto di Amorim, ma con responsabilità differenti e una presenza molto più incisiva vicino alla porta. Il Milan ha cambiato sistema, mentre il francese ha modificato il proprio ruolo senza perdere centralità.