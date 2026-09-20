Pagelle Frosinone Como: Palmisani irreale, Couto e Valle in bambola – I VOTI

Pagelle Frosinone Como: tutte le valutazioni per i giocatori in campo nella sfida della quinta giornata di Serie A 2026-2027 – I VOTI

Allo Stirpe va in scena una delle sfide più spettacolari della stagione tra Frosinone e Como, due squadre protagoniste di un calcio offensivo e propositivo. Il match non tradisce le attese e regala emozioni, con i padroni di casa capaci di confermare il proprio grande momento.

Il Frosinone disputa un primo tempo di altissimo livello, mettendo in difficoltà la formazione di Fabregas grazie alle accelerazioni di Kvernadze, sempre più vicino alla “modalità Kvara”, e Ghedjemis, oltre alla qualità tecnica di Schmid in fase di costruzione. A completare una frazione perfetta arriva anche il primo gol in Serie A di Giacomo Calò, autore di una rete speciale a 29 anni.

Il vero protagonista della partita, però, è Palmisani. Il portiere del Frosinone si supera in più occasioni, negando la gioia del gol a Douvikas per due volte e fermando anche Nico Paz con interventi decisivi. Sul doppio vantaggio dei ciociari, Cesc Fabregas prova a cambiare l’inerzia della gara già prima dell’intervallo, effettuando tre sostituzioni per dare una scossa ai suoi.

La reazione del Como arriva soprattutto con Jesus Rodriguez e Kean, ma la squadra ospite trova sulla propria strada un Palmisani in giornata straordinaria. Il portiere del Frosinone risulta praticamente insuperabile e diventa il simbolo di una vittoria fondamentale.

Per il Como arriva così la prima sconfitta in campionato, mentre il Frosinone aggancia proprio i lariani in classifica e continua a stupire.

Tra i protagonisti anche Monterisi, autore di una prova impeccabile in difesa, mentre sono apparsi più in difficoltà Couto e Valle. Bene invece Schmid e Calò, cuore e qualità del centrocampo ciociaro. Per il Como serata complicata anche per Baturina, Da Cunha e Douvikas, fermati dalla grande prestazione di Palmisani.

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FROSINONE: Palmisani 8; Oyono 6,5, Calvani 6,5, Monterisi 7 (53′ Cittadini 6), Bracaglia 6,5; Calò 7 (79′ Cichella sv), Masini 6,5; Ghedjemis 7 (88′ Amey sv), Schmid 7 (88′ El Azzouzi sv), Kvernadze 7,5 (79′ Zerbin sv); Raimondo 6,5.

COMO: Butez 5,5; Couto 5, Ramon 5,5, Chalobah 5,5, Valle 5 (73′ Kaiki 6); Milla 5,5 (73′ Perrone 6), Da Cunha 5,5 (46′ Ricci 6); Diao 5,5, Paz 6, Baturina 5,5 (46′ Jesus Rodriguez 6); Douvikas 6 (46′ Kean 6,5).