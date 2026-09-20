Infortunio Wesley, stop muscolare per il terzino della Roma

Infortunio Roma, tegola Wesley: risentimento alla coscia destra e niente convocazione con il Brasile di Ancelotti

Brutte notizie per la Roma e per il Brasile. Wesley, terzino brasiliano arrivato in estate dal Flamengo e protagonista di un buon avvio di stagione in maglia giallorossa, sarà costretto a rinunciare ai prossimi impegni con la Seleção a causa di un problema fisico.

Il difensore ha infatti riportato un risentimento muscolare alla coscia destra, infortunio che lo obbligherà a osservare un periodo di stop e che gli impedirà di rispondere alla convocazione della Nazionale brasiliana. Una battuta d’arresto che arriva proprio nel momento in cui il giocatore stava trovando continuità e spazio all’interno della squadra.

Brasile, Wesley costretto a dare forfait

Il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti, allenatore italiano tra i più vincenti della storia del calcio, aveva inserito Wesley nella lista dei convocati per la doppia amichevole contro l’Australia, in programma il 25 e il 29 settembre.

L’infortunio non permetterà però al laterale giallorosso di prendere parte ai due appuntamenti internazionali. Lo staff medico seguirà con attenzione l’evoluzione delle sue condizioni nelle prossime settimane per definire i tempi di recupero e valutare quando potrà tornare a disposizione.

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Buon avvio di stagione con la Roma

Nonostante il recente stop, Wesley aveva iniziato positivamente la sua esperienza nella capitale. Nelle prime uscite stagionali con la squadra allenata da Gian Piero Gasperini, tecnico noto per il suo gioco intenso e offensivo, il brasiliano ha mostrato personalità e qualità sia in fase difensiva sia nella spinta sulla fascia.

Finora il giocatore ha collezionato cinque presenze ufficiali, contribuendo anche con un assist nel match contro il Lecce. Prestazioni che gli avevano consentito di attirare l’attenzione del Brasile e di conquistare la fiducia di Ancelotti.

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Gasperini attende il suo recupero

L’auspicio della Roma è che il problema muscolare possa essere riassorbito in tempi brevi. Wesley rappresenta infatti una pedina importante negli equilibri tattici di Gasperini, soprattutto per la capacità di coprire tutta la corsia destra e di garantire intensità nelle due fasi di gioco.

Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni, ma una cosa è già certa: il terzino brasiliano dovrà rinviare l’appuntamento con la Nazionale e concentrarsi esclusivamente sul recupero per tornare al più presto a disposizione della Roma.