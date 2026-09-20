Goretti: «Vanoli ha portato grande energia positiva»

Il dt dei viola Goretti: «Ha grande convinzione, è in piena condivisione con la squadra e con l’idea del progetto che si sta cercando di creare». Le parole

Tutto pronto al Franchi per la sfida tra Fiorentina e Napoli, incontro valido per la quinta giornata di Serie A. La squadra di Paolo Vanoli è chiamata a misurarsi con il Napoli di Massimiliano Allegri in un test importante per le proprie ambizioni stagionali.

Nel prepartita, il direttore tecnico viola Roberto Goretti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, soffermandosi sull’andamento della squadra e sulle insidie della sfida contro i partenopei.

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PAROLE – «Vanoli ha portato grande energia positiva. C’è da creare identità, l’inizio di qualcosa che possa essere duraturo. Vanoli conosce tutto di questo ambiente. Ha grande convinzione, è in piena condivisione con la squadra e con l’idea del progetto che si sta cercando di creare. Ha grande fiducia nella squadra, è consapevole della scelta di un gruppo squadra molto futuribile»

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