Manna: «Rinnovo Anguissa? Sta bene. Sul futuro dico....»

Napoli, parla Manna: «Mastantuono? Abbiamo parlato con gli agenti, ma il Real Madrid l’avrebbe ceduto alle condizioni a cui l’ha dato alla Fiorentina». Le parole

Napoliin campo al Franchi per affrontare la Fiorentina nella sfida valida per la quinta giornata di Serie A. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono impegnati nel lunch match delle 12:30, con l’obiettivo di conquistare punti importanti in una trasferta tradizionalmente molto impegnativa.

A pochi istanti dal calcio d’inizio, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la partita e fare il punto sul momento vissuto dalla formazione partenopea. Le dichiarazioni del dirigente del Napoli.

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ANGUISSA – «Affrontiamo una squadra con grande freschezza atletica, sono molto rapidi. Dobbiamo stare attenti. Rinnovo Anguissa? Ho parlato con Frank. Sta bene, è concentrato. Se troveremo una quadra, bene. Altrimenti non ci saranno problemi a separarci. È dentro la stagione, ha avuto un piccolo fastidio, ma non giocava da novembre»

MASTANTUONO – «Noi lo abbiamo seguito ai tempi del River. Nella prima stagione avevamo bisogno di consolidare e creare un gruppo squadra. Abbiamo parlato con gli agenti, ma il Real Madrid l’avrebbe ceduto alle condizioni a cui l’ha dato alla Fiorentina, e per il Napoli non sarebbe stato funzionale»

FAGIOLI – «Lo reputo uno di quei calciatori italiani da cui dobbiamo ripartire. Vede cose che gli altri non vedono, gli voglio bene. Siamo cresciuti insieme alla Juventus. È un giocatore forte, in Nazionale ci servono giocatori così»

LANG E FAVASULI – «Il direttore sportivo degli ospiti ha poi parlato di alcuni giocatori azzurri: “Lang sta lavorando bene, ma deve fare di più. Lo ha detto ieri Allegri e lo dico anche io oggi. Ha qualità importanti, ma deve rimanere concentrato e lavorare. Oggi ha una chance importante. Favasuli ha grande mentalità, ha fatto la gavetta. Questi ragazzi riescono sempre a dare qualcosa. Ce lo godiamo, ma è presto. Deve continuare a lavorare come fa dal primo giorno».