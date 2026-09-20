Chi è Riccardo Radu: il portiere della Next Gen della Juve

Juventus, Riccardo Radu verso la promozione in prima squadra: il giovane portiere bianconero può diventare la sorpresa per il dopo Grabara

L’infortunio di Kamil Grabara potrebbe spalancare le porte della prima squadra della Juventus a uno dei talenti più promettenti del settore giovanile bianconero. A beneficiare della situazione potrebbe essere infatti Riccardo Radu, portiere classe 2007 che sta attirando sempre più attenzioni all’interno del club grazie alla sua costante crescita.

La dirigenza juventina sta valutando con attenzione il profilo dell’estremo difensore, che potrebbe essere promosso stabilmente in prima squadra per completare il reparto insieme a Guglielmo Vicario, portiere titolare arrivato per raccogliere l’eredità tra i pali bianconeri, e a Carlo Pinsoglio, figura di esperienza e riferimento dello spogliatoio. Una scelta che consentirebbe alla Juventus di evitare, almeno nell’immediato, il ricorso al mercato degli svincolati, dove restano monitorati profili come Neto e Sergio Rico.

La fiducia del club nei confronti di Radu è certificata anche dal recente rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028, segnale della volontà di puntare con decisione sul giovane portiere per il futuro.

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Dall’Allianz Stadium alla Juventus dei grandi

Il nome di Riccardo Radu era balzato agli onori della cronaca già durante l’amichevole estiva disputata all’Allianz Stadium, quando il giovane numero uno si era messo in evidenza con una serie di interventi spettacolari che avevano impressionato tifosi, staff tecnico e addetti ai lavori.

Un percorso iniziato da bambino nel settore giovanile della Juventus, dove era approdato a soli otto anni dopo le prime esperienze nella scuola calcio Sisport. Curiosamente, agli esordi non giocava tra i pali ma come esterno offensivo, prima di trovare quasi per caso la propria dimensione da portiere.

Talento, personalità e voglia di emergere

Con i suoi 192 centimetri di altezza, Radu abbina fisicità, riflessi e una notevole capacità nell’impostazione del gioco con i piedi, qualità sempre più richieste ai portieri moderni. Nonostante la giovane età, ha già accumulato una notevole esperienza nei campionati giovanili, superando le quaranta presenze con la Primavera bianconera.

Nel suo percorso non sono mancati momenti difficili. Nel maggio 2025 aveva infatti subito una grave frattura dell’orbita destra in seguito a uno scontro di gioco, infortunio che lo aveva costretto a restare lontano dai campi per diversi mesi. Un ostacolo superato con determinazione e maturità.

Spalletti osserva, la Juventus punta su di lui

Le recenti prestazioni con la Juventus Next Gen allenata da Massimo Brambilla hanno ulteriormente rafforzato la convinzione del club sulle sue qualità. Ora il giovane portiere è pronto a giocarsi la grande occasione agli ordini di Luciano Spalletti, tecnico della prima squadra bianconera.

Per Radu potrebbe essere l’inizio di una nuova fase della carriera: dalla Next Gen alla prima squadra, con la possibilità di trasformare un’emergenza in una straordinaria opportunità di crescita.