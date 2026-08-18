Calciomercato Fiorentina, duello tra Torino e Hull City per Niccolò Fortini: i granata stuzzicano particolarmente il classe 2006

Calciomercato Fiorentina, Niccolò Fortini è nel mirino di Torino e Hull City: qual è la posizione del classe 2006 sul suo futuro

Il futuro di Niccolò Fortini continua a rappresentare uno dei nodi più avvincenti di questa sessione estiva di calciomercato. Il promettente esterno difensivo, classe 2006 di proprietà della Fiorentina, non ha ancora sciolto le riserve sul percorso da intraprendere per il prosieguo della propria crescita. Nonostante il pressante interesse giunto d’oltremanica, il giovane atleta preferisce vagliare con estrema prudenza ogni opzione sul tavolo, prendendosi il tempo necessario prima di concedere un’apertura formale ai club interessati. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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Il corteggiamento dell’Hull City e la sirena d’oltremanica

Dall’Inghilterra è giunto un affondo concreto da parte dell’Hull City, compagine militante nel campionato britannico che ha individuato nel gioiello della cantera gigliata il rinforzo ideale per la propria batteria d’esterni. La prospettiva di cimentarsi in un torneo fisico e competitivo come quello d’oltremanica costituisce una vetrina di notevole spessore, ma la giovane promessa non ha ancora dato il proprio benestare al trasferimento a titolo definitivo nel Regno Unito.

La tentazione Torino e la permanenza in Italia

A frenare la pista estera è stato il deciso inserimento del Torino. La possibilità di rimanere nel massimo campionato italiano e indossare la casacca granata esercita un fascino crescente sulla mente del calciatore, sempre più attratto dall’idea di proseguire la maturazione nel panorama calcistico nazionale. La dirigenza del club piemontese sta lavorando a stretto contatto con la società toscana per impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula gradita ai granata per saggiare il potenziale del ragazzo sul lungo periodo.

Giornate decisive per la scelta del talento viola

Con entrambe le società in piena corsa e fortemente determinate ad assicurarsi le sue prestazioni, la decisione finale spetterà ora al diretto interessato. Per la Fiorentina, l’obiettivo primario resta quello di garantire al proprio tesserato un contesto capace di offrirgli continuità di minutaggio e un ruolo centrale nel progetto sportivo. I prossimi giorni saranno dunque determinanti per capire se il futuro di Fortini parlerà inglese o se la sua carriera proseguirà all’ombra della Mole.