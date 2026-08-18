Real Madrid, Mourinho si presenta: «Questa fase è più speciale della prima». Il messaggio ai giocatori

José Mourinho torna sulla panchina del Real Madrid: contratto fino al 2029 e parole cariche di entusiasmo durante la presentazione ufficiale al Bernabeu

Giornata di presentazioni in casa Real Madrid, dove José Mourinho ha iniziato ufficialmente il suo secondo mandato sulla panchina dei blancos. Il presidente Florentino Perez ha accolto nuovamente il tecnico portoghese, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029.

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Nel corso della cerimonia Mourinho ha ricevuto alcuni doni simbolici prima di parlare davanti ai media, raccontando le emozioni legate al ritorno in un club che ha segnato una parte importante della sua carriera.

Mourinho e il ritorno al Real Madrid

L’ex allenatore di Inter e Roma ha spiegato come questa seconda esperienza a Madrid abbia per lui un significato ancora più profondo rispetto alla prima.

«La prima volta che sono arrivato a Madrid ero il top a livello professionale. Ma ora oltre a quello c’è anche l’aspetto emotivo e affettivo, quindi penso che questa fase sia più speciale della prima».

Per Mourinho il ritorno al Real rappresenta però anche una nuova responsabilità, con l’obiettivo di costruire una squadra ambiziosa e una mentalità condivisa da tutto l’ambiente.

Mourinho: lavoro, responsabilità e ambizione

Il tecnico portoghese ha quindi chiarito quali saranno i principi alla base del suo nuovo percorso alla guida dei blancos.

«Sento che questa è una missione e che va oltre le parole. Sono qui per aiutare tutti a migliorare e per creare una cultura del lavoro, della responsabilità e dell’ambizione».

Parole che delineano subito il tipo di approccio che Mourinho vuole trasmettere alla squadra e all’intero club.

Il messaggio di Mourinho ai giocatori del Real Madrid

Il nuovo allenatore ha infine rivolto un messaggio diretto ai suoi calciatori, sottolineando il peso della maglia e l’importanza di rappresentare il Real Madrid ogni giorno.

«Ho anche il desiderio di instillare la responsabilità e l’onore di lavorare per il Real Madrid. La cosa più importante è lavorare per il Real Madrid, e voglio che sia così per tutti a Valdebebas. Quello che posso dire alla gente è che sono uno di voi, lo sono sempre stato da quando me ne sono andato».

Per Mourinho comincia così un nuovo capitolo della sua storia con il Real Madrid, questa volta con un legame emotivo ancora più forte e con l’obiettivo di riportare il club ai massimi livelli.