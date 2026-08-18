Palermo, Perin idea concreta per la porta: apertura del giocatore, la Juve valuta la formula

Palermo su Mattia Perin dopo l’infortunio di Joronen: contatti avviati, nodo ingaggio e possibile operazione in prestito con riscatto

Il Palermo si muove con decisione sul mercato dei portieri e ha individuato in Mattia Perin uno dei profili principali per rinforzare il reparto. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club rosanero ha avviato contatti concreti per il portiere della Juventus, diventato potenzialmente sacrificabile dopo l’arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

La necessità del Palermo nasce soprattutto dall’infortunio di Joronen, costretto a fermarsi almeno fino a novembre per un problema alla spalla rimediato in Coppa Italia contro il Lecce. La società siciliana, intenzionata a costruire una squadra competitiva per puntare al ritorno in Serie A, vuole quindi intervenire rapidamente.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Palermo-Perin, apertura del portiere al trasferimento

Da parte di Perin sarebbe già arrivata una prima apertura al possibile trasferimento in Sicilia. Il portiere ex Genoa valuterebbe positivamente il progetto rosanero, soprattutto davanti alla prospettiva di un contratto fino al 2029 da circa 2 milioni di euro a stagione.

Proprio l’ingaggio rappresenta però uno dei principali aspetti da definire. I contatti tra Palermo, Juventus e l’entourage del giocatore sono orientati a trovare un equilibrio economico che possa rendere sostenibile l’operazione.

Se le distanze verranno ridotte, il club allenato da Filippo Inzaghi potrebbe provare ad accelerare.

Perin al Palermo, le possibili formule dell’operazione

La prima soluzione valutata dal Palermo sarebbe un acquisto a titolo definitivo, ma molto dipenderà dalle richieste della Juventus.

In alternativa potrebbe prendere corpo l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, eventualmente trasformabile in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Tra i parametri potrebbero rientrare il numero di presenze del portiere e soprattutto la promozione del Palermo in Serie A.

Juventus, l’arrivo di Vicario cambia le gerarchie

L’arrivo di Vicario ha modificato profondamente gli equilibri tra i pali della Juventus. L’ex Tottenham è destinato a essere il nuovo titolare di Luciano Spalletti, mentre Carlo Pinsoglio resterà come terza scelta.

Restano quindi da definire le posizioni di Perin e Michele Di Gregorio. Proprio le difficoltà nel piazzare quest’ultimo, anche a causa dell’ingaggio, potrebbero spingere la Juventus a valutare con maggiore attenzione una cessione di Perin.

Il Palermo resta quindi alla finestra, ma la pista è concreta: il giocatore ha aperto, i contatti sono partiti e ora servirà trovare la formula giusta per provare a chiudere l’operazione.