Hossam Hassan, lite tra l’ex moglie e l’attuale compagna: il CT dell’Egitto sviene durante le vacanze

Hossam Hassan protagonista di un curioso episodio fuori dal campo: il commissario tecnico dell’Egitto avrebbe perso i sensi dopo una lite tra l’ex moglie e l’attuale compagna

Disavventura decisamente insolita per Hossam Hassan, leggenda del calcio egiziano e attuale commissario tecnico della Nazionale dell’Egitto. Il CT dei Faraoni, reduce dall’ottimo percorso disputato ai Mondiali 2026, sarebbe stato protagonista di un episodio poco piacevole durante le proprie vacanze estive.

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L’Egitto aveva superato il girone con Belgio, Nuova Zelanda e Iran, eliminando successivamente l’Australia ai rigori prima di arrendersi all’Argentina negli ottavi di finale, al termine di una partita persa in rimonta per 3-2.

Hossam Hassan, cosa sarebbe successo nel resort

Secondo quanto riferito da Sky News Arabia, Hassan si trovava in vacanza insieme alla propria moglie quando, nello stesso resort, avrebbe incontrato anche la sua ex moglie.

Tra le due donne sarebbe nata inizialmente una discussione, degenerata successivamente fino a un possibile contatto fisico. Il commissario tecnico egiziano avrebbe quindi cercato di intervenire per riportare la calma.

La tensione del momento avrebbe però avuto conseguenze sullo stesso Hassan, che sarebbe improvvisamente svenuto perdendo i sensi. Fortunatamente, secondo quanto emerso, l’episodio non avrebbe provocato conseguenze particolari e le condizioni dell’allenatore non desterebbero preoccupazione.