Mercato Bologna, interesse del Betis per Nicolò Cambiaghi: attesa la prima offerta, ecco la posizione del club rossoblù!

Mercato Bologna, Nicolò Cambiaghi è finito nel mirino del Betis: pronta la prima offerta, tutti i dettagli

Calciomercato Bologna ultimissime notizie: la sessione estiva di calciomercato del Bologna entra in una fase cruciale, bilanciando l’inserimento dei nuovi acquisti con la gestione dei pezzi pregiati presenti in organico. Dopo aver effettuato una profonda ristrutturazione della propria prima linea grazie agli arrivi di Artem Dovbyk dalla Roma e di Roberto Piccoli dalla Fiorentina, la dirigenza emiliana inizia a concentrare la propria attenzione anche sul capitolo delle possibili cessioni.

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Il Betis spinge per Cambiaghi: atteso l’affondo spagnolo

I riflettori della Liga spagnola si sono accesi in maniera concreta su Nicolò Cambiaghi secondo Gianluca Di Marzio. Il club andaluso del Betis ha infatti manifestato un forte gradimento per le caratteristiche dell’esterno offensivo italiano e si appresta a formulare una prima proposta ufficiale. La presentazione formale dell’offerta economica è calendarizzata per la giornata di martedì 18 agosto, data in cui gli emissari della società iberica recapiteranno sul tavolo dei rossoblù i dettagli della propria proposta.

La posizione del Bologna e il futuro dell’esterno

Nonostante il forte interesse proveniente dalla Spagna, la società felsinea mantiene una posizione di grande fermezza. Allo stato attuale, Cambiaghi non è considerato in uscita dai piani tecnici della squadra emiliana. La dirigenza valuta il giocatore come una risorsa estremamente preziosa all’interno delle rotazioni offensive, specialmente alla luce dell’impegnativa stagione e dei molteplici impegni ufficiali in calendario.

Tuttavia, di fronte all’arrivo formale della proposta finanziaria, il club adotterà una linea di pragmatismo:

Valutazione della proposta: La società provvederà a esaminare l’offerta del Betis soltanto dopo il suo effettivo deposito, analizzando l’importo fisso e la presenza di eventuali bonus.

La società provvederà a esaminare l’offerta del Betis soltanto dopo il suo effettivo deposito, analizzando l’importo fisso e la presenza di eventuali bonus. Centralità nel progetto: L’eventuale via libera alla partenza sarà comunque subordinato alle valutazioni dello staff tecnico e alla sostenibilità complessiva dell’operazione.

L’eventuale via libera alla partenza sarà comunque subordinato alle valutazioni dello staff tecnico e alla sostenibilità complessiva dell’operazione. Prospettive di mercato: Un peso rilevante lo avranno anche le decisioni dell’atleta in merito all’opportunità di cimentarsi in un campionato estero di primissimo livello.

I prossimi giorni saranno dunque determinanti per comprendere se l’interesse degli spagnoli porterà all’apertura di una trattativa concreta o se l’attaccante continuerà a essere un perno dell’attacco rossoblù per l’imminente stagione.