Lecce, Tiago Gabriel lascia il ritiro a pochi giorni dall’esordio in Serie A contro il Venezia: il motivo

Lecce, perché Tiago Gabriel ha lasciato il ritiro del club salentino a pochi giorni dal match di Serie A contro il Venezia

Il sipario sta per alzarsi sulla nuova stagione della Serie A 2026/2027, pronta a regalare emozioni fin dal weekend inaugurale. Tra le sfide più delicate del primo turno spicca il confronto diretto in chiave salvezza tra Venezia e Lecce, con la formazione salentina impegnata a gestire una breve parentesi logistica riguardante il difensore Tiago Gabriel.

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Lieto evento in casa salentina: Tiago Gabriel in permesso

A pochissimi giorni dal fischio d’inizio del debutto ufficiale in campionato, la società pugliese ha concesso una breve parentesi di riposo a uno dei pilastri del proprio reparto arretrato. Il centrale portoghese Tiago Gabriel è stato infatti autorizzato dalla dirigenza giallorossa ad assentarsi dal ritiro per quarantotto ore a causa di impellenti e lieti motivi personali. La decisione è legata alla nascita imminente del figlio del calciatore, con la moglie in procinto di partorire. La dirigenza e lo staff tecnico hanno mostrato immediata sensibilità verso le esigenze del tesserato, accordando il via libera temporaneo per consentirgli di stare accanto alla famiglia in questo momento fondamentale.

Presenza confermata per la sfida di domenica

Nonostante l’allontanamento temporaneo dal gruppo in preparazione, la disponibilità del difensore per l’esordio stagionale in laguna non appare minimamente a rischio. Salvo imprevisti dell’ultima ora, l’atleta rientrerà tempestivamente a disposizione dell’allenatore Eusebio Di Francesco per svolgere le ultime sedute tattiche prima del match contro il Venezia, fissato per domenica 23 agosto alle ore 18:30. Per la guida tecnica dei pugliesi si tratta di un’ottima notizia, vista la centralità che la colonna lusitana riveste nello scacchiere difensivo della squadra.

Al via la corsa per la salvezza e le prime risposte dal campo

Il confronto in terra veneta rappresenta un banco di prova immediato e di notevole rilevanza per entrambe le compagini, determinate a muovere subito la classifica per iniziare al meglio il percorso verso la permanenza nella massima serie. L’avvio del torneo porta con sé sempre grande curiosità: dai volti nuovi pronti a mettersi in mostra per la prima volta nel calcio italiano ai protagonisti reduci da un’ottima annata precedente. Per il Lecce, presentarsi ai nastri di partenza con l’organico al completo e il morale alto sarà fondamentale per affrontare le insidie della nuova stagione.