L’Inter manda un chiaro messaggio: Pio Esposito blindato fino al 2031 e stipendio più che raddoppiato. Alcune considerazioni sull’operazione

Inter-Pio Esposito, accordo vicino per il nuovo contratto: il centravanti classe 2005 salirà a poco più di 2,5 milioni di euro a stagione

L’Inter ha deciso di puntare con sempre maggiore convinzione su Francesco Pio Esposito. Il centravanti classe 2005 è ormai diventato una presenza importante all’interno della rosa nerazzurra e il club vuole blindarlo anche sul piano contrattuale. L’accordo per il rinnovo fino al 2031 è infatti in fase di definizione, con un significativo adeguamento dell’ingaggio.

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Una scelta che rappresenta un messaggio preciso sia al giocatore sia alle società che negli ultimi mesi hanno mostrato interesse nei suoi confronti. Dalla Premier League si è parlato anche di possibili offerte da 70-80 milioni di euro, ma l’Inter non ha mai realmente aperto alla possibilità di una cessione.

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Pio Esposito, stipendio oltre i 2,5 milioni

Attualmente Esposito percepisce circa 1,2 milioni di euro a stagione, uno degli stipendi più bassi della rosa nerazzurra. Con il nuovo contratto la cifra dovrebbe salire a poco più di 2,5 milioni annui, premiando così la crescita mostrata nel corso dell’ultima stagione.

Non si tratta di un ingaggio fuori scala rispetto alle gerarchie dello spogliatoio, ma di un importante riconoscimento per un calciatore che in pochissimo tempo ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più significativo.

Il rinnovo rappresenta quindi un investimento sulla continuità e sul potenziale di un attaccante che, a 21 anni, sembra ancora avere ampi margini di miglioramento.

Inter, la crescita di Pio Esposito con Chivu

Solo due stagioni fa Esposito giocava in Serie B con lo Spezia. Da allora il suo percorso è stato rapidissimo. Nella prima vera stagione con la maglia dell’Inter ha chiuso il campionato con 7 gol e 4 assist in Serie A, numeri che gli hanno permesso di aumentare la propria considerazione all’interno del progetto tecnico.

Un ruolo importante nella sua crescita lo ha avuto Cristian Chivu, allenatore che lo conosce da tempo e che lo ha seguito già nel percorso giovanile.

Esposito si è stabilito come prima alternativa offensiva a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, precedendo nelle gerarchie anche Ange-Yoan Bonny. Parallelamente è cresciuta anche la sua importanza con la Nazionale italiana, fino a conquistare spazio nell’attacco azzurro.

Il rinnovo come segnale per il futuro

L’Inter considera quindi Pio Esposito uno dei giocatori sui quali costruire il futuro. Il prolungamento fino al 2031 e l’aumento dello stipendio vanno letti proprio in questa direzione: una crescita graduale, senza accelerazioni eccessive, ma accompagnata da segnali concreti di fiducia.

Il prossimo passo sarà confermarsi ad alti livelli e continuare ad aumentare il proprio peso all’interno della squadra. Per il club nerazzurro la strategia appare chiara: proteggere uno dei principali talenti italiani senza alterare gli equilibri salariali della rosa, mantenendo al centro il rendimento sul campo e la crescita stagione dopo stagione.