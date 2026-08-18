Blitz dell’Udinese, è fatta per Jovan Milosevic! Chi è il nuovo attaccante dei friulani, storia e identikit tecnico

L’Udinese ha preso Jovan Milosevic dello Stoccarda! Chi è, storia e caratteristiche tecniche

Calciomercato Udinese ultimissime: l’Udinese piazza un colpo strategico in prospettiva per il proprio reparto d’attacco: la trattativa per assicurarsi Jovan Milosevic è da considerarsi ufficialmente chiusa secondo Matteo Moretto. Il club friulano ha impresso un’accelerazione decisiva nelle ultime ore, inserendosi con forza nella corsa al calciatore di proprietà dello Stoccarda. A sbloccare definitivamente l’operazione è stata la presentazione di un’offerta scritta formulata direttamente alla società tedesca, una mossa fulminea che ha consentito ai bianconeri di anticipare e superare la concorrenza del Braga. Il promettente centravanti è atteso in Italia nelle prossime ore per sottoporsi alle consuete visite mediche di rito e firmare il contratto.

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Chi è Jovan Milosevic: profilo, carriera e caratteristiche del talento serbo

Nato nel luglio del 2005 a Cacak, Jovan Milosevic è considerato uno dei prospetti più nitidi del calcio balcanico emersi negli ultimi anni. Cresciuto nel settore giovanile della Vojvodina, si è fatto conoscere a livello internazionale nel maggio del 2022, trascinando la nazionale Serbia Under 17 fino alle semifinali dell’Europeo di categoria. In quella manifestazione si è laureato capocannoniere del torneo realizzando ben 5 reti in 5 incontri, prestazione che ha convinto lo Stoccarda a investire sul suo cartellino nell’estate del 2023.

Dal punto di vista strutturale e tattico, Milosevic incarna il profilo della punta centrale moderna:

Fisicità e dominanza aerea: Alto 192 centimetri, possiede una struttura imponenziale che gli consente di proteggere la palla, fare da riferimento per il gioco di sponda e dominare nei duelli fisici con i difensori avversari.

Alto 192 centimetri, possiede una struttura imponenziale che gli consente di proteggere la palla, fare da riferimento per il gioco di sponda e dominare nei duelli fisici con i difensori avversari. Qualità tecnica e mobilità: A dispetto del fisico possente, vanta una discreta sensibilità con il piede destro, un’ottima coordinazione nello stretto e una propensione a dialogare con i compagni lontano dall’area di rigore.

A dispetto del fisico possente, vanta una discreta sensibilità con il piede destro, un’ottima coordinazione nello stretto e una propensione a dialogare con i compagni lontano dall’area di rigore. Fiuto del gol: Mostra una spiccata freddezza al momento della conclusione, abbinata a un posizionamento intelligente sugli sviluppi dei traversoni.

L’operazione condotta dalla dirigenza friulana si inserisce perfettamente nella storica filosofia del club, da sempre rinomato per la capacità di individuare giovani talenti internazionali prima della loro definitiva consacrazione. Per lo scacchiere tattico bianconero, l’arrivo dell’attaccante serbo garantisce freschezza, centimetri e un alto margine di miglioramento nel lungo periodo.