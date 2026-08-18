Calciomercato Como: accelerata per Ricci! Contatti nelle ultime ore con il Milan, su cosa si sta lavorando per la fumata bianca

Calciomercato Como: accelerata per Samuele Ricci! Contatti avvenuti con il Milan, cosa sta succedendo nella trattativa

Il Como spinge con decisione sull’acceleratore per assicurarsi le prestazioni di Samuele Ricci, avviando un nuovo round di trattative con il Milan. I nuovi contatti avvenuti nelle ultime ore secondo Romano e Moretto testimoniano la ferma volontà della società lariana di regalare alla propria rosa un innesto di grande qualità per la mediana, con le due società attualmente impegnate in colloqui diretti per trovare il punto d’incontro definitivo.

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La formula dell’accordo: il nodo centrale della negoziazione

Nel dialogo serrato tra i due club, la formula dell’accordo sarà il fattore chiave per sbloccare positivamente l’operazione. Le dirigenze stanno lavorando per individuare la struttura contrattuale più idonea, capace di bilanciare le esigenze di bilancio del Como con le garanzie economiche e di valorizzazione pretese dal Milan. Sul tavolo delle negoziazioni si valutano diverse opzioni, tra le quali spiccano l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto oppure un obbligo condizionato al raggiungimento di determinati traguardi sportivi nel corso della stagione.

Pieno gradimento del giocatore e termini personali già archiviati

Un tassello decisivo a favore del buon esito della trattativa è rappresentato dalla totale disponibilità manifestata dal centrocampista. Ricci ha dato il suo ok ad unirsi al Como, attratto dalla solidità del progetto societario e dalle prospettive tecniche offerte dal club lombardo. Sul fronte dell’ingaggio e della durata del contratto non si registrano complicazioni: i termini personali non sono un problema, grazie all’intesa di massima già raggiunta tra la dirigenza e l’entourage del calciatore.

L’impatto di Ricci nello scacchiere tattico del Como

L’eventuale tesseramento del mediano azzurro garantirebbe un salto di qualità notevole per il reparto centrale della squadra:

Geometria e visione di gioco: Abile nel dettare i tempi della manovra, offre un’eccellente pulizia nei passaggi e capacità di gestione del pallone sotto pressione.

Abile nel dettare i tempi della manovra, offre un’eccellente pulizia nei passaggi e capacità di gestione del pallone sotto pressione. Dinamismo e interdizione: Oltre alle qualità tecniche, garantisce un apporto fondamentale in fase di non possesso e nel recupero palla.

Oltre alle qualità tecniche, garantisce un apporto fondamentale in fase di non possesso e nel recupero palla. Continuità d’impiego: La piazza lariana rappresenterebbe l’ambiente ideale per trovare un minutaggio costante da titolare e consolidare il proprio percorso di crescita.

Con il gradimento del giocatore già formalizzato, le prossime ore saranno determinanti per comprendere se Como e Milan riusciranno a definire i dettagli sulla formula del trasferimento e giungere alla fumata bianca.