Clamoroso Torino, offerta rifiutata del Partizan Belgrado per Ognjen Ugresic!

Torino, offerta al Partizan Belgrado per Ognjen Ugresic che è stata rifiutata! Ecco cosa è successo

Calciomercato Torino ultimissime: il Torino prosegue la propria ricerca di giovani profili ad alto potenziale sul panorama internazionale, mettendo nel mirino uno dei prospetti più interessanti del calcio balcanico. La dirigenza granata ha infatti bussato alle porte del Partizan Belgrado per Ognjen Ugrešić, brillante talento serbo classe 2006. La trattativa ha tuttavia riscontrato un primo ostacolo significativo: la società di Belgrado ha rifiutato un’offerta da circa 6 milioni di euro presentata dal club piemontese secondo Orazio Accomando. La posizione dei vertici serbi resta rigida, con una richiesta di 8 milioni di euro cash per concedere il via libera al trasferimento.

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Chi è Ognjen Ugrešić: carriera e caratteristiche del talento serbo

Nato nel 2006 e cresciuto nel prestigioso vivaio del Partizan Belgrado — storicamente una delle fucine di campioni più rinomate del continente —, Ognjen Ugrešić si è rapidamente imposto come uno dei profili più promettenti della sua generazione. Le sue prestazioni nel settore giovanile e nelle selezioni nazionali giovanili della Serbia ne hanno messo in luce una maturità calcistica superiore rispetto alla giovane età.

Dal punto di vista tattico e strutturale, Ugrešić incarna la figura del centrocampista moderno e completo:

Struttura fisica e dinamismo: Possiede un’imponente stazza atletica che gli consente di dominare i duelli individuali in mezzo al campo e di garantire sostanza sia in fase di interdizione sia nei recuperi palla.

Possiede un’imponente stazza atletica che gli consente di dominare i duelli individuali in mezzo al campo e di garantire sostanza sia in fase di interdizione sia nei recuperi palla. Qualità tecnica e geometria: Dotato di un’ottima visione di gioco e di una personalità spiccata nel gestire la sfera sotto pressione, si distingue per la pulizia nei passaggi e per la capacità di verticalizzare l’azione con grande precisione.

Dotato di un’ottima visione di gioco e di una personalità spiccata nel gestire la sfera sotto pressione, si distingue per la pulizia nei passaggi e per la capacità di verticalizzare l’azione con grande precisione. Duttilità tattica: Capace di agire sia da mediano davanti alla difesa sia da mezzala d’inserimento, dimostra grande intelligenza nelle letture difensive e tempi d’inserimento senza palla.

Gli scenari di mercato e la tradizione granata

L’affondo per il gioiello del Partizan si inserisce nella collaudata strategia del Torino, da sempre attento ai talenti provenienti dal bacino dei Balcani per arricchire il proprio organico. La distanza di 2 milioni di euro tra la prima proposta avanzata dai granata e le pretese economiche dei serbi non appare incolmabile. I prossimi giorni chiariranno se la dirigenza piemontese deciderà di effettuare il rilancio decisivo per accontentare le richieste del Partizan e chiudere l’operazione. Sul giocatore c’è anche il Paok.