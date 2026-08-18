Lione, esordio da sogno per Openda! Subito gol al Fenerbahce per l’ex Juventus

Lione, Lois Openda lascia subito il segno all’esordio: gol contro il Fenerbahce per l’ex Juventus

Inizio da incorniciare per Loïs Openda nella sua nuova avventura con la maglia dell’Olympique Lione. Il centravanti belga, trasferitosi in prestito dalla Juventus durante l’attuale finestra estiva per trovare maggiore continuità sul rettangolo verde, ha impiegato pochissimi minuti per mettersi in evidenza e conquistare la fiducia del suo nuovo ambiente. Alla primissima apparizione ufficiale con la compagine transalpina, la punta ha subito lasciato la propria firma con una marcatura pesante e d’autore.

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Il sigillo decisivo nei preliminari di Champions League

L’allenatore dei francesi Paulo Fonseca non ha esitato a lanciarlo dal primo minuto nell’impegnativa gara d’andata dei preliminari di Champions League, disputata sul caldissimo campo dei turchi del Fenerbahce. In un’atmosfera ambientale particolarmente complessa, l’attaccante ha dimostrato un’immediata intesa con i nuovi compagni di reparto e un cinismo di altissimo profilo sotto porta.

Al 40′ della prima frazione di gioco, l’ex calciatore bianconero si è smarcato con grande tempismo nel cuore dei sedici metri avversari. Sfruttando al meglio un millimetrico traversone scodellato dalla trequarti dal compagno Corentin Tolisso, il classe 2000 ha svettato imperiosamente di testa, indirizzando il pallone nell’angolo alle spalle dell’estremo difensore di casa con un’incornata precisa che ha sbloccato l’incontro e portato in vantaggio il club francese.

Un riscatto personale dopo la parentesi a Torino

La rete messa a segno al debutto costituisce un segnale chiarissimo inviato sia alla dirigenza torinese sia al panorama calcistico continentale. Dopo la parentesi vissuta all’ombra della Mole — caratterizzata da un utilizzo discontinuo e da difficoltà nell’impostazione tattica —, il centravanti intende ritrovare la brillantezza e la continuità realizzativa che ne avevano decretato l’ascesa a livello internazionale nelle stagioni precedenti.

L’immediato feeling dimostrato con lo scacchiere tattico del Lione e la freddezza evidenziata nella prima fondamentale uscita europea rappresentano la migliore premessa per un’annata da assoluto protagonista. In vista della sfida di ritorno e del prosieguo della campagna continentale, la potenza e il fiuto del gol di Openda si preannunciano già come un fattore determinante per le ambizioni del Lione.