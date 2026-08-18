Orsolini Bologna, il matrimonio continua! Rinnovo fino al 2031 per un’autentica firma da bandiera

Orsolini Bologna, accordo per il rinnovo di contratto fino al 2031 per l’esterno rossoblù

Il matrimonio sportivo tra Riccardo Orsolini e il Bologna è destinato a proseguire su basi ancora più solide, consolidando una delle storie di appartenenza più significative del calcio italiano contemporaneo. La dirigenza felsinea e i rappresentanti del calciatore hanno infatti perfezionato ogni dettaglio dell’accordo per il prolungamento contrattuale, blindando l’esterno d’attacco ed evitando qualsiasi sirena di mercato in vista delle prossime stagioni secondo Sky.

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I dettagli dell’intesa: contratto blindato fino al 2031

La fumata bianca è arrivata al termine di una trattativa condotta con la volontà condivisa di prolungare un percorso iniziato anni fa. La firma apposta sul nuovo documento legherà l’ala marchigiana alla società emiliana fino al 30 giugno 2031. Questo prolungamento su scala pluriennale equivale a un vero e proprio patto di fidelizzazione, a dimostrazione di come l’atleta consideri il club rossoblù la piazza ideale per esprimere la fase centrale e matura della propria carriera. Da parte sua, la proprietà garantisce al giocatore una centralità assoluta all’interno delle gerarchie tecniche e delle strategie future.

Storia di una bandiera: dai primi passi ai record in rossoblù

La sigla sul rinnovo consacra definitivamente l’esterno offensivo come autentico punto di riferimento per l’intero ambiente bolognese. Sbarcato in Emilia nel corso della stagione 2017/18, il classe 1997 ha vissuto una maturazione costante che lo ha visto trasformarsi da giovane promessa a certezza assoluta del campionato. I numeri testimoniano in maniera inconfutabile l’impatto avuto sulla storia recente del club:

Consistenza sul campo: Un totale di 273 presenze ufficiali accumulate con la casacca emiliana tra tornei nazionali e coppe.

Un totale di accumulate con la casacca emiliana tra tornei nazionali e coppe. Incisività sotto porta: Ben 75 gol realizzati , una cifra che lo colloca tra i marcatori più prolifici della storia recente della squadra.

Ben , una cifra che lo colloca tra i marcatori più prolifici della storia recente della squadra. Leadership nello spogliatoio: Un ruolo da trascinatore e carismatico punto di congiunzione tra gruppo, staff tecnico e tifoseria.

Prospettive e stabilità per la rosa emiliana

Garantirsi la permanenza a lunghissimo termine di una figura così rappresentativa consente al Bologna di affrontare le imminenti sfide stagionali con una colonna portante già solida e rodata. La certezza di poter contare sulla classe, sulle accelerazioni e sull’esperienza di Orsolini rappresenta la migliore garanzia per proseguire il percorso di crescita ai vertici del calcio italiano.